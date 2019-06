'Microsoft werkt aan Surface-apparaat met twee schermen'

Microsoft werkt volgens geruchten aan een Surface-laptop met twee schermen. Volgens bronnen binnen het bedrijf heeft Microsoft een demovideo getoond waarin het apparaat wordt getoond. Veel details over het toestel zijn nog niet bekend.

Het nieuwe apparaat met de werktitel Centaurus zou een tablet of laptop worden met twee schermen. Het bedrijf werkt naar verluidt al jaren aan zo'n apparaat, maar heeft daar recent weer meer leven in geblazen. Volgens The Verge heeft Microsoft intern al een demovideo laten zien aan werknemers. Er zijn nog geen werkende prototypes te zien. Tijdens de presentatie zou Microsoft ook andere nieuwe Surface-producten hebben getoond, maar daarover is niets bekend.

Microsoft werkt niet alleen aan een eigen apparaat met dubbel scherm, maar ook aan een versie van Windows voor andere dergelijke apparaten. Windows Lite is een versie van het besturingssysteem dat op andere apparaten met dubbel scherm zou moeten draaien, maar ook op Chromebooks. Het bedrijf zou daarvoor onder andere nauw samenwerken met Intel.