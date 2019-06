Apple geeft iOS ondersteuning voor Xbox One- en PlayStation-controllers

Apple gaat ondersteuning voor de Xbox One- en de PlayStation 4-controller niet alleen toevoegen aan de Apple TV-settopbox maar ook aan iOS. Zodra iOS 13 officieel uit is, zijn de controllers direct te gebruiken op iPhones en iPads.

Tim Cook maakte de komst van ondersteuning van de twee gamecontrollers bekend in het kader van de presentatie op Apples Worldwide Developers Conference. Sony laat weten dat de ondersteuning voor iOS, iPadOS en tvOS in de herfst zal komen. Larry Hryb, die als Major Nelson de spreekbuis is van Microsoft voor alle Xbox-zaken, bevestigt dat dit ook geldt voor Xbox-controller, al houdt hij het op 'later dit jaar'.

Het gaat specifiek om de Xbox One-controller met bluetooth die sinds de komst van de Xbox One S beschikbaar is. Bij Sony's controller gaat het om ondersteuning voor DualShock 4, de controller voor de PlayStation 4. Het is nog onbekend of alle onderdelen van de controllers worden ondersteund, zoals de aansluiting voor een hoofdtelefoon.

De ondersteuning van beide gamecontrollers zal deels samenhangen met de komst van Apple Arcade, een abonnementsdienst voor mobiele games. Deze dienst komt in het najaar uit en maakt het mogelijk om meer dan honderd games, die op geen enkel ander platform beschikbaar zijn, te spelen op iPhone, iPad, Mac en de Apple TV.

Door de ondersteuning voor de Xbox One- en de PlayStation 4-controller hoeven bijvoorbeeld Apple TV-bezitters niet langer gebruik te maken van bluetooth-controllers van derde partijen of de meegeleverde aanraakgevoelige controller. Toen de Apple TV uitkwam, moesten ontwikkelaars hun games verplicht ondersteuning meegeven voor deze aanraakgevoelige remote, al liet Apple die eis in 2016 varen.

De beperkte ondersteuning voor controllers en het feit dat er geen eigen, speciale Apple-gamecontroller wordt meegeleverd met de Apple TV is vaak onderwerp van kritiek geweest. Er wordt vanuit gegaan dat bijvoorbeeld het staken van de ondersteuning van Minecraft op de Apple TV zijn oorzaak vindt in de beperkingen om controllers te gebruiken.