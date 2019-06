Apple CarPlay krijgt nieuwe interface en verbeterde Siri-ondersteuning in iOS 13

IOS 13 voor de iPhone, dat later dit jaar verschijnt, bevat een belangrijke update voor CarPlay. Apples besturingssysteem voor infotainmentsystemen krijgt onder meer een nieuwe Dashboard-indeling en verbeterde ondersteuning voor spraakassistent Siri.

De grootste verandering is dat CarPlay binnenkort meerdere applicaties tegelijk in beeld kan brengen, zoals de muziekspeler, navigatie-aanwijzingen van Apple Kaarten of de vernieuwde agenda-app die volgens Apple meer relevante informatie toont. Ook de muziekspeler gaat op de schop: albumkunst verschijnt prominenter op het scherm en afspeellijsten als 'recent afgespeeld', 'made for you' en de favorieten zijn sneller toegankelijk.

Wanneer een gebruiker op een aangesloten iPhone een app start, zal die app vanaf iOS 13 niet langer in CarPlay openen. Op die manier kan een passagier bijvoorbeeld een ander liedje opzetten, terwijl de bestuurder de navigatie-app kan blijven gebruiken.

Siri spreekt vanaf iOS 13 niet alleen met een meer natuurlijke stem, maar ondersteunt in CarPlay ook voor het eerst navigatie- en muziek-apps van derden, zoals Waze, Pandora en wellicht ook Spotify. Apple omschrijft de vernieuwingen in CarPlay als de grootste update ooit.