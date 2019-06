Nieuwe navigatieapp van TomTom voor iOS ondersteunt Apple CarPlay

TomTom heeft een nieuwe versie van zijn Go-navigatieapp voor iOS uitgebracht. De belangrijkste verbeteringen zijn ondersteuning van Apple CarPlay, 'bewegende rijstrookbegeleiding' en offline kaarten die wekelijks worden bijgewerkt met actuele informatie.

Door de ondersteuning van Apple CarPlay kunnen gebruikers de TomTom Go-app voortaan ook bedienen via het infotainmentsysteem van hun wagen. Concurrerende navigatie- en waarschuwingsapps als Waze, Google Maps, Coyote en Flitsmeister maakten al langer gebruik van deze mogelijkheid, die Apple in september vorig jaar in iOS 12 introduceerde.

De TomTom Go-app beschikt nu ook over de nieuwe functie movie lane guidance of bewegende rijstrookbegeleiding. Hierbij wordt in blauw aangegeven welke rijstrook de bestuurder moet nemen, wat vooral handig zou zijn voor of na een afslag of splitsing. Verder is TomTom Go volgens de ontwikkelaar de eerste navigatieapp met offline kaarten die wekelijks worden bijgewerkt met aangepaste snelheidslimieten, wegaanwijzingen en nieuwe wegblokkades.

TomTom hanteert een abonnementsformule voor zijn Go-app. Gebruikers betalen negen euro voor een half jaar, vijf euro per drie maanden of twee euro per maand. Voor alle abonnementen is er een gratis proefperiode. Voorlopig is de nieuwe app alleen beschikbaar voor iOS, maar TomTom hoopt later dit jaar ook een Android-versie klaar te hebben.