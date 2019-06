Coyote waarschuwt automobilist bij binnenrijden lage-emissiezone Antwerpen

Coyote System Benelux heeft gegevens over de Antwerpse lage-emissiezone in zijn navigatiesystemen geïntegreerd. Automobilisten met een Coyote-toestel of de app van het bedrijf ontvangen voortaan een waarschuwing wanneer zij de zone binnenrijden.

Sinds 2017 mogen de meest vervuilende voertuigen de Antwerpse binnenstad en het stadsdeel Linkeroever niet meer in, tenzij daar speciale toelating voor aangevraagd is. De community-rijhulpsystemen van Coyote, beschikbaar als toestel en als smartphone-app, waarschuwen de bestuurder voortaan wanneer hij een van deze zones binnenrijdt. Zo kunnen ze hun toelating nog tijdig in orde brengen en een boete vermijden.

Coyote brengt bij het binnenrijden van de lage-emissiezone de website in beeld waar automobilisten met een te vervuilend voertuig zich kunnen registreren. Dit dient te gebeuren binnen 24 uur na het binnenrijden van de zone, anders volgt er een boete. Wie in Antwerpen woont of er vaak moet zijn, kan een toelating aankopen. Daarnaast is er de zogeheten LEZ-dagpas van 35 euro, voor automobilisten die slechts eenmalig of zeer sporadisch in de Scheldestad moeten zijn.

Coyote maakt voor de nieuwe functie gebruik van de geografische informatie die de stad Antwerpen vrij beschikbaar stelt via het Open Geoportaal. Vanaf 1 januari 2020 zullen de toelatingsvoorwaarden voor de lage-emissiezone van Antwerpen overigens nog worden aangescherpt. Zo zullen ook voertuigen met een buitenlandse nummerplaat verplicht moeten worden geregistreerd. Dit geldt niet voor Nederlandse voertuigen, omdat de stad beschikt over de gegevens van de RDW of Dienst Wegverkeer.