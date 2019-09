Slimme sensoren moeten waterverbruik van Antwerpse fonteinen gaan indammen

De stad Antwerpen gaat in al haar 47 fonteinen sensoren en intelligente sturingen inbouwen. Die moeten er onder meer voor zorgen dat het water- en energieverbruik afneemt. Het gaat om één van de 18 projecten die door de Vlaamse overheid geselecteerd zijn voor 'slimme innovatie'.

In het kader van het Programma Innovatieve Overheidsprojecten trekt Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters elk jaar 5 miljoen euro uit voor vooruitstrevende projecten in de Vlaamse publieke sector. Van de 29 ingediende voorstellen bleven na een selectie 18 projecten over. Een van de meest opvallende komt van de stad Antwerpen, dat de subsidie gaat gebruiken om sensoren en intelligente sturingen in te bouwen in alle 47 fonteinen in de stad.

De upgrade van de fonteinen is in de eerste plaats bedoeld om het water- en energieverbruik te monitoren en te reduceren, maar het Belgische magazine DataNews meldt dat de technologie ook de waterkwaliteit kan bijsturen. Hierdoor zouden er minder handmatige ingrepen nodig zijn en de fonteinen minder vaak buiten gebruik raken, iets wat in Antwerpen tot nogal wat ongenoegen onder de burgers blijkt te leiden.

Naast de fonteinen van Antwerpen krijgen nog 17 andere projecten een deel van de subsidie van 5 miljoen euro. Zo wil de stad Gent een alternatief financieringsmodel ontwikkelen voor betaalbare en kwalitatieve duurzame woningen en zal Mechelen zijn geschenkbon digitaliseren. Andere projecten gaan dan weer op zoek naar milieuvriendelijkere alternatieven voor betonnen sleufsilo’s of proberen nachtlawaai te verminderen.