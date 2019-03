Orange Belgium opent energiezuinig datacentrum in Antwerpen

Orange Belgium heeft in het Antwerpse district Hoboken een nieuw datacentrum geopend. De telecomoperator wil met het datacentrum tegemoetkomen aan de toenemende vraag naar mobiel internet onder zijn klanten. Met de bouw is een investering van veertien miljoen euro gemoeid.

Het nieuwe datacentrum is duizend vierkante meter groot en behoort volgens Orange tot de energiezuinigste in de wereld. Dit komt onder meer doordat de afgesloten warme gangen van het gebouw 98 procent van het jaar gekoeld worden door middel van adiabatische koeling, een proces waarbij warme lucht door een vochtige warmtewisselaar wordt geleid. Hierdoor heeft het datacentrum, goed voor een elektrische capaciteit van drie megawatt, een energie-efficiëntie van <1,2. Orange is in België naar eigen zeggen de enige CO 2 -neutrale telecomoperator wat zijn netwerk en gebouwen betreft. Alle oproepen van Orange naar Orange zijn volgens het bedrijf intussen honderd procent CO 2 -neutraal.

Met het nieuwe datacentrum denkt Orange klaar te zijn voor de toenemende vraag naar mobiel internet. In het afgelopen jaar steeg het mobiele dataverbruik onder zijn klanten met 79 procent, volgens de operator een direct gevolg van een aantal nieuwe onbeperkte formules.

Het datacentrum zal onderdak bieden aan radio-, telecom- en it-apparatuur. Er is een totale capaciteit voor ruim vijfhonderd high-density 52-unitdataracks, die geïnstalleerd worden op het equivalent van twaalf tennisbanen. Orange Belgium begon in 2016 met de ontwerpplannen voor het datacentrum en begon in mei 2017 met de bouw.