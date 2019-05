Orange Belgium laat Arend-klanten mobiel internetten zonder harde limiet in EU

Orange-klanten met een Arend-abonnement kunnen voortaan in de hele Europese Unie internetten zonder harde datalimiet. De Belgische telecomoperator introduceert daarnaast mms’en zonder meerkosten binnen de EU voor klanten met een postpaid mobiel abonnement.

De mms-tarieven bij Belgische providers

Door de aangepaste formule lopen Arend-klanten van Orange niet langer het risico om in andere landen van de Europese Unie hun verbruikslimiet te overschrijden. Binnen de Belgische landsgrenzen konden klanten met een Arend- of Arend Premium-abonnement al sinds februari 2018 internetten zonder harde limiet.

Daarmee krijgen gebruikers 20GB per maand op volle snelheid, en daarna onbeperkte data met een gereduceerde snelheid van 512Kbit/s, in plaats van maximaal 225Mbit/s. De prijzen van de Arend- en Arend Premium-abonnementen blijven ongewijzigd, 40 en 61 euro per maand.

Orange introduceert verder mms’en zonder meerkosten binnen de hele Europese Unie voor alle postpaid-klanten, inclusief de Zen-abonnementen die een vast bel- en surfvolume hebben. Daarmee is Orange naar eigen zeggen de enige Belgische operator die binnen de Europese Unie geen kosten in rekening brengt voor het verzenden van een mms. Bij concurrent Proximus betalen klanten bijvoorbeeld nog 50 cent per verzonden mms, bij Telenet is dat 7 cent. In totaal verstuurden de Orange-klanten in 2018 gemiddeld zo'n 1 miljoen mms'jes per maand.