Orange Belgium biedt abonnementen aan voor vast en mobiel internet zonder tv

Orange Belgium introduceert abonnementen voor mobiele telefonie in combinatie met vast internet, zonder diensten als tv en vaste telefonie. Bij Love Duo kunnen klanten zelf een smartphoneabonnement combineren met een vaste 100MBit/s-verbinding.

Bij alle Love Duo-combinaties bestaat de lijn voor vast internet uit een verbinding met een downloadsnelheid van 100MBit/s zonder datalimiet. De uploadsnelheid is 5Mbit/s. Voor die vaste internetverbinding rekent Orange in de meeste gevallen 34 euro per maand en dat moet worden aangevuld met een telefoonabonnement van 8, 15 of 20 euro per maand. De goedkoopste Love Duo-combinatie kost daarmee 42 euro en daarvoor krijgen abonnees 200MB mobiele data en 90 belminuten naast de vaste internetverbinding.

De duurdere combinaties bieden meer mobiele data en belminuten. Zo krijgen klanten voor 49 euro per maand 3GB data en 150 belminuten. Bij het pakket van 54 euro zijn dat 8GB mobiele data en onbeperkt bellen. Orange Belgium biedt voor 64 euro een combinatie aan met 'onbeperkte' mobiele data. Daarbij kunnen klanten 20GB verbruiken tegen volle snelheid en daarna onbeperkt verder internetten met een snelheid van maximaal 512KBit/s. De vaste lijn kost in dit geval 24 euro per maand, het mobiele abonnement 40 euro.

Het is mogelijk om meer dan één mobiel abonnement toe te voegen aan een Love Duo-abonnement. De mobiele abonnementen krijgen bij het combinatieabonnement een verdubbeling van de databundel in vergelijking met dezelfde mobiele abonnementen los. Orange geeft klanten ook een optie om de snelheid van de vaste lijn op te hogen naar 200Mbit/s. Afhankelijk van de gemeente waar de klant woont, kost dat 15 of 10 euro per maand. Een vaste telefoonlijn kost 10 euro per maand extra.