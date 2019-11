Orange Belgium introduceert op rcs-gebaseerde 'chat messages'

Klanten van de Belgische provider Orange met een Android-toestel kunnen binnenkort chat messages op basis van rcs versturen en ontvangen. Rcs moet de opvolger van sms worden als nieuwe wereldwijde standaard voor berichtendiensten.

Rich communication services komt naar België, voor klanten van Orange Belgium. Rcs is een communicatiestandaard die werd ontwikkeld door de GSM Association in samenwerking met Google. De functionaliteit werd eerder al uitgebracht in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

Net als bij mms biedt een rcs-bericht, dat door Orange een 'chat message' wordt genoemd, de mogelijkheid om behalve tekst ook foto’s, filmpjes en geluiden te versturen via het mobiele netwerk. Rcs biedt echter nog een aantal bijkomende functies. Zo kunnen gebruikers groepen aanmaken met contactpersonen, locatiegegevens delen, leesbevestigingen krijgen en zien of de ontvanger een antwoord aan het formuleren is.

Deze mogelijkheden zitten al langer in populaire chat-apps als WhatsApp en Facebook Messenger, maar met rcs is niet langer een app van derden nodig. In plaats daarvan wordt de functionaliteit toegevoegd aan de standaard Berichten-app van een Android-smartphone. Orange Belgium meldt dat hiervoor wel minimaal Android-versie 8.1 Oreo vereist is.

Uit het bericht valt af te leiden dat de eerste Orange-klanten de dienst per onmiddellijk kunnen gebruiken. Tweakers heeft de operator gevraagd of dit inderdaad het geval is, maar ontving nog geen antwoord. Orange meldt dat de nieuwe functie de komende maanden verder wordt uitgerold. Het is de bedoeling dat tegen de zomer van 2020 alle Orange-klanten met een geschikte smartphone chat messages kunnen versturen.

Bij klanten bij wie de dienst beschikbaar is, verschijnt bij het openen van de Berichten-app normaal gesproken een melding met de vraag of zij willen upgraden naar rcs-chat. De ontvanger hoeft niet per se over een rcs-compatibele telefoon te beschikken. Indien de smartphone niet met het nieuwe berichttype overweg kan, rollen berichten binnen als klassieke sms- of mms-berichten.

In tegenstelling tot een sms en mms is het versturen van een rcs-bericht bij Orange Belgium niet gratis voor abonnees. Omdat de boodschappen via het ip-netwerk worden verzonden, nemen ze immers hapjes uit de databundel. Wanneer die bundel wordt overschreden, zal de klant moeten bijbetalen.