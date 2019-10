Aantal mobiele abonnees Orange Belgium neemt toe

Het aantal mobiele abonnees van Orange Belgium is toegenomen. Er kwamen er deze zomer ongeveer 32.000 bij en inmiddels heeft Orange rond 2,5 miljoen abonnees. Een klein deel daarvan heeft een combinatie van vast en mobiel.

Van de 2,54 miljoen abonnees zijn er 319.000 die een combinatie hebben gemaakt van vaste en mobiele diensten, blijkt uit de kwartaalcijfers. Die klanten betalen ook het meest per maand; gemiddeld rond 77 euro per maand. Dat bedrag is bovendien iets hoger geworden. Reguliere abonnees betaalden in het derde kwartaal juist iets minder: 21,20 euro, tegenover 21,80 euro in dezelfde periode een jaar geleden.

Die daling komt vooral door Europese regels over internationaal bellen. De inkomsten van klanten die moeten betalen voor bijvoorbeeld data buiten de bundel is afgenomen, maar daar staat tegenover dat de inkomsten uit vaste abonnementsprijzen juist iets is toegenomen.

Orange boekte een iets hogere omzet dan een jaar geleden. De stijging was 2,5 procent, waardoor de omzet uitkwam op 334 miljoen euro. De brutowinst of ebitda kwam uit op bijna 84 miljoen euro, een stijging van 1,1 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden.