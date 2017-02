Door Arnoud Wokke, donderdag 9 februari 2017 14:37, 8 reacties • Feedback

Belgische klanten met mobiel internet van Orange zijn in een jaar tijd 54 procent meer data gaan verbruiken. Waar eind 2015 de gemiddelde klant met een mobiele dataverbinding in een maand 860MB gebruikte, is dat een jaar later ruim 1,3GB.

Inmiddels gaat een groot deel van het dataverkeer op het netwerk van Orange via 4g, zo laat de provider weten in zijn jaarcijfers over 2016. Nog altijd gaat het om een minderheid van de klanten. Ongeveer 48 procent van de klanten heeft 4g en 68 procent heeft een smartphone, zo zegt de provider.

Het 4g-netwerk heeft volgens Orange een buitendekking van 99,6 procent van de plaatsen waar de bevolking woont, terwijl 91,9 procent van de inwoners 4g binnen moet kunnen gebruiken. Het bereik van 4g+ is inmiddels 54 procent. Bij 4g+ moet er op verschillende frequenties dekking zijn.

In de aanloop naar 5g wil de provider meer masten gaan bouwen, zo blijkt uit de kwartaalcijfers. Daarnaast wil Orange voor de bedrade verbindingen naar de zendmasten meer glasvezel gaan gebruiken in plaats van andere technieken, om een hogere bandbreedte mogelijk te maken.

Orange heette tot vorig voorjaar Mobistar, al was het ook toen een dochterbedrijf van Orange.