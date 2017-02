Door Arnoud Wokke, donderdag 9 februari 2017 14:47, 26 reacties • Feedback

Webwinkel Bol.com heeft een app uitgebracht om meubels voor de aanschaf te kunnen bekijken in het eigen interieur. Dat gebeurt door de meubels over het camerabeeld heen te projecteren. Gebruikers hebben markers nodig om de meubels op het juiste formaat te zien.

De app is er vooralsnog alleen in een iOS-versie, schrijft de webwinkel. Dankzij de toepassing zijn er 120 meubels te bekijken in de eigen omgeving. Met behulp van een geprinte marker weet de software op welk formaat dat moet. Het gaat om een weergave van augmented reality zonder dieptemeting.

Naast een plat camerabeeld kunnen gebruikers een 3d-beeld zien door hun iPhone met de app in een vr-bril te schuiven. Het is onbekend of en wanneer er een versie komt voor andere besturingssystemen, zoals Android en Windows. De app is afkomstig van INDG, dat zelf de 3d-plattegrondenapp Amikasa maakt.

Het is niet voor het eerst dat een webwinkel experimenteert met dergelijke toepassingen. Zo heeft meubelwinkel Ikea een toepassing voor vr-headsets en voor Google Tango, het augmented-realitysysteem voor Android-telefoons. Tango werkt wel met dieptemetingen, waardoor de meubels zonder markers op de juiste grootte in de kamer kunnen worden gezet.