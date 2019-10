Samsung brengt in Korea fix uit voor onveilige ultrasone vingerafdrukscanner

Samsung claimt het probleem met de vingerafdrukscanner van de Galaxy S10- en Note 10-smartphones opgelost te hebben. Het bedrijf doet dit met een software-update. Gebruikers zullen een notificatie van de update ontvangen zodra deze beschikbaar voor ze is.

Samsung maakte de publicatie van de oplossing bekend via zijn Koreaanse app, schrijft persbureau Reuters. Mogelijk maakt Samsung de update eerst beschikbaar in thuisland Korea. Tweakers heeft contact opgenomen met een woordvoerder van Samsung over de beschikbaarheid van de update in Nederland en België, maar heeft nog geen reactie ontvangen.

Samsung heeft, tegelijk met de publicatie van de update, ook zijn excuses aangeboden aan gebruikers van de Galaxy S10- en Note 10-smartphones. Door de fout accepteerden de ultrasone vingerafdrukscanners bij gebruik van enkele screenprotectors iedere vinger.

Samsung liet vorige week al weten dat het spoedig met een oplossing zou komen. Toen raadde het bedrijf gebruikers aan om hun vingers opnieuw te registreren. Hierbij is het belangrijk om de volledige vingers te scannen, inclusief zijkanten. Na de update moeten screenprotectors weer veilig gebruikt kunnen worden.

Het probleem kwam vorige week aan het licht toen een Britse vrouw merkte dat haar telefoon ontgrendeld kon worden met vingerafdrukken die niet geregistreerd waren op de smartphone. Al snel bleek dat het apparaat elke vinger accepteerde. Vlak daarna verscheen een video op Twitter waarin een Galaxy S10 werd ontgrendeld met meerdere vingers. Dit zou veroorzaakt worden door een 360-gradenhoesje van siliconenmateriaal. Tweakers heeft vorige week geprobeerd het probleem te reproduceren, maar slaagde hier niet in.