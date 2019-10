Samsung brengt fix voor onveilige vingerafdrukscanner uit in Nederland

Samsung start vrijdag met het aanbieden van een beveiligingsupdate voor de Galaxy S10- en Note 10-apparaten. De update moet het probleem met de ultrasone vingerafdrukscanner oplossen. De oplossing was eerder deze week al beschikbaar in Zuid-Korea.

De update, die vanaf woensdag beschikbaar was in Zuid-Korea, moet volgens Samsung een probleem met de ultrasone vingerafdrukscanner van de recente Galaxy-apparaten oplossen. Door het probleem konden apparaten bij gebruik van bepaalde screenprotectors ontgrendeld worden met iedere vinger.

Gebruikers krijgen een notificatie zodra de update beschikbaar is. Samsung zegt in een mail aan Tweakers dat gebruikers na de update hun vingerafdruk opnieuw kunnen instellen en hun screenprotector of beschermhoes weer kunnen gebruiken. Het is hierbij volgens de fabrikant dat gebruikers hun volledige vinger scannen, waaronder het midden en de zijkanten van de vinger.

Samsung meldde vorige week al dat het bedrijf op korte termijn met een oplossing voor het probleem zou komen. Toen raadde de fabrikant gebruikers aan om screenprotectors en '360-gradenhoesjes' niet te gebruiken tot het probleem zou zijn opgelost. Samsung zei dat de telefoon 'driedimensionale patronen' op bepaalde screenprotectors herkent als vingerafdrukken van gebruikers.