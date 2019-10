Microsoft haalt Twitch-streamer Michael 'Shroud' Grzesiek binnen voor Mixer

Twitch-streamer Michael Grzesiek, beter bekend als Shroud, maakt de overstap naar het streamingplatform van Microsoft. Na Tyler 'Ninja' Blevins is Shroud de tweede grote naam die de techreus bij Twitch wegkaapt. Welk bedrag met de transfer is gemoeid, is niet bekend.

'Dezelfde Shroud, een nieuwe thuis', plaatste Grzesiek donderdagavond op zijn Twitter-account, compleet met een promotioneel filmpje en een link naar mixer.com/shroud. De Canadese streamer en gewezen professioneel Counter-Strike: Global Offense-speler had op Twitch meer dan zeven miljoen volgers, waarmee hij een van de grootste streamers op het platform is. De streams van Shroud zijn voortaan enkel en alleen te bekijken via Mixer.

Op het moment van schrijven heeft Shroud op Mixer alweer ruim 330.000 volgers aan zich weten te binden. Voor welk bedrag Microsoft Grzesiek bij Twitch heeft weggekaapt, is niet bekend gemaakt. In augustus van dit jaar maakte Tyler 'Ninja' Blevins ook al de overstap van Twitch naar Mixer. Hij is een van de bekendste Fortnite-streamers en heeft op Mixer intussen alweer een publiek van meer dan 2.492.000 volgers.