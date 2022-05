Microsoft sluit Mixer en zet streamers over naar Facebook Gaming

Microsoft stopt per 22 juli met zijn Twitch-concurrent Mixer. Streamers worden overgezet naar de vergelijkbare dienst Facebook Gaming en Mixer-sites en -apps zullen daar naar gaan verwijzen. Het lukte Microsoft niet om een groot publiek op te bouwen met Mixer.

Volgens Microsoft is het succes van een dienst als Mixer afhankelijk van hoe snel het kan opschalen en het bedrijf is niet tevreden met de behaalde resultaten. Microsoft investeerde vorig jaar nog in Mixer door de populaire streamers Shroud en Ninja weg te kapen bij Twitch. Zij kregen flinke financiële vergoedingen om hun streams voort te zetten bij Mixer. Microsoft hoopte daarmee het miljoenenpubliek van die streamers naar zijn dienst te kunnen trekken.

Microsoft kondigt met het sluiten van Mixer ook een samenwerking met Facebook Gaming aan. Streamers kunnen makkelijk overstappen naar die dienst en de apps en website van Mixer zullen na de sluitingsdatum automatisch doorverwijzen naar Facebook Gaming. Streamers zijn niet verplicht om over te stappen naar het alternatief van Facebook, maar ze krijgen daar een vergelijkbare status als die ze hadden bij Mixer. Facebook zegt dat de afspraken die de streamers hadden met Mixer zo nauwkeurig mogelijk worden overgenomen.

Microsoft blijft ook in de toekomst samenwerken met Facebook Gaming. Volgens Facebook levert dat mogelijkheden op voor streamers binnen het Xbox-ecosysteem, waaronder mogelijkheden met Xbox Game Pass en xCloud. Microsoft zegt in een interview met The Verge dat het streamingplatform van Facebook in de toekomst volledige integratie krijgt met xCloud. Kijkers zouden zo tijdens het bekijken van een gamestream met één klik dat spel op moeten kunnen starten via xCloud.