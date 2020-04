Facebook introduceert gameapp voor bekijken en maken livestreams

Facebook brengt maandag een mobiele app gericht op gaming uit. De app is vooral gericht op het kijken naar en maken van live gameplay, maar gebruikers hebben ook de mogelijkheid om enkele casual games te spelen.

Het sociale netwerk was van plan om de Facebook Gaming-app in juni uit te brengen, maar omdat veel gebruikers nu thuiszitten, is besloten de release te vervroegen naar maandag 20 april, schrijft The New York Times. De Android-versie verschijnt hoe dan ook, maar de release van de iOS-versie zou nog afhankelijk zijn van toestemming van Apple. Dat bedrijf heeft restricties voor het streamen van beelden van apps van derden.

Met de Facebook Gaming-app kunnen gebruikers kijken naar streams van mobiele games en ook kunnen spelers zelf hun games live streamen via hun Facebook-pagina. Daarmee gaat Facebook de concurrentie aan met bestaande platforms voor gamestreams, zoals Twitch van Amazon, YouTube van Google en Mixer van Microsoft. Naast de streamingfunctionaliteit zijn er enkele casual games aanwezig en zijn er wat communityfuncties in de app.