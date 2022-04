Amazon introduceert Luna-gamestreamdienst en -controller

Amazon heeft een dienst voor het streamen van games aangekondigd, met de naam Luna. Abonnementen op de dienst kosten initieel 6 euro per maand maar dit is een introductieprijs en de dienst is voorlopig alleen in de VS te gebruiken. Ook is er een controller met Alexa-ondersteuning.

Luna komt beschikbaar voor Fire TV, pc en Mac en voor de iPhone en iPad via webapps. Android-ondersteuning volgt nog. Voor de pc is Windows 10 vereist, voor de Mac minimaal OS X 10.13. Amazon noemt de Chrome-browser versie 83 of later als browser waarop de dienst op pc en Mac werkt, en Safari voor de iPhone en iPad. De internetverbinding dient minimaal 10Mbit/s te zijn, of 35Mbit/s om in 4k te gamen.

Voor de early acces-prijs van 6 dollar per maand abonneren gebruikers zich op een Luna+-kanaal. Voor dat bedrag kunnen ze op maximaal twee apparaten tegelijkertijd op 4k met 60fps gamen, bij games die dit ondersteunen. De collectie van het Luna+-kanaal bestaat uit meer dan honderd games, waaronder Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee and the Impossible Lair en Iconoclasts.

In aanvulling daarop komt er een Ubisoft-kanaal voor een nog onbekend bedrag. Die gaat onder andere games als Assassins Creed Valhalla, Far Cry 6 en Immortals Fenyx Rising bieden, vanaf de dag van de release van die games. Volgens Amazon komen er meer gamekanalen van uitgevers en genres.

Luna Controller

Tegelijk met de dienst kondigt Amazon de Luna Controller aan. Deze maakt via wifi verbinding, en vervolgens met de gameservers, iets dat Amazon Cloud Direct noemt. Daardoor zou de latency beperkt blijven en kunnen gebruikers makkelijk van apparaat wisselen, zonder dat ze opnieuw hoeven te pairen. De controller kan ook via Bluetooth of usb werken voor offline spelen. De Luna-dienst werkt daarnaast met toetsenbord en muis, en met Bluetooth-controllers, waaronder de Xbox One- en DualShock 4-controllers. De controller kost 50 dollar en ook dat is een introductieprijs.

Amazon gaat met de dienst onder andere de concurrentie met Google Stadia en Geforce NOW aan. Het bedrijf zet zijn eigen AWS Game Servers in en ook is er integratie van Twitch, zoals het direct starten van Luna vanuit Twitch.