Abonnementsdienst Uplay+ wordt Ubisoft+ en krijgt streaming via Stadia en Luna

Ubisoft hernoemt zijn abonnementsdienst Uplay+ naar Ubisoft+. Ook kondigt de uitgever integratie met gamestreaming via Google Stadia en Amazon Luna aan. Abonnees kunnen later dit jaar zonder extra kosten games streamen via de diensten.

Ubisoft wijzigt de naam, maar de prijs blijft met vijftien euro per maand gelijk. Voor dat bedrag krijgen abonnees van Ubisoft+ op de pc toegang tot een bibliotheek van meer dan honderd games. Ook nieuwe games die binnenkort uitkomen, vallen onder het abonnement, zoals Watch Dogs: Legion en Assassin's Creed Valhalla.

Nu moeten die games nog lokaal geïnstalleerd worden, maar door de integratie met Google Stadia en Amazon Luna is het binnenkort mogelijk om de games te streamen. Vanaf 10 november is Ubisoft+ beschikbaar als bèta via Amazon Luna en eind dit jaar ook bij Google Stadia. Niet alle games zullen bij de streamingdiensten beschikbaar zijn, maar de Ubisoft-games die er wel op staan, zijn voor de Ubisoft+-abonnees dan zonder extra kosten te streamen.

Ubisoft kondigde eerder deze week al aan zijn software Uplay te veranderen in Ubisoft Connect. Met dat nieuwe platform wil de uitgever crossplay en crossprogressie mogelijk maken tussen zijn games op pc, consoles en streamingdiensten. Spelers kunnen bijvoorbeeld een game spelen op de pc en later verdergaan via streaming op een ander apparaat.