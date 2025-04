Openwereldgame Immortals: Fenyx Rising komt op 15 december naar Steam

Ubisoft gaat Immortals: Fenyx Rising op 15 december uitbrengen op Steam. De game kwam uit in 2020 en is momenteel beschikbaar voor pc via de Epic Games Store en Ubisoft Connect, de huidige generatie consoles en de vorige consolegeneratie.

Vrijdag merkte Eurogamer de Steam-pagina van Immortals: Fenyx Rising op. Toen stond er echter nog geen releasedatum bij. Nu staat op de pagina dat het op 15 december beschikbaar komt.

De wereld van Immortals: Fenyx Rising is gebaseerd op Griekse mythologie. De speler kruipt in de huid van Fenyx, een held die de goden moet helpen om hun krachten terug te krijgen. Om dit te kunnen doen, moet Fenyx de Golden Isle verkennen en monsters verslaan. Tweakers heeft in 2020 een review over de game gepubliceerd.

Ubisoft heeft vorige maand aangegeven dat het weer games gaat uitbrengen op Steam. Daar was de Franse ontwikkelaar en uitgever in 2016 mee gestopt, nadat het een deal had gesloten met Epic Games. Toen waren de pc-versies van Ubisofts nieuwe games alleen nog te koop via Ubisoft Connect en de Epic Games Store. Sinds 6 december is Assassin's Creed Valhalla verkrijgbaar via Steam. Daarnaast heeft Ubisoft op 9 december de strategiegame Anno 1800 toegevoegd. Verder is Roller Champions vanaf 13 december verkrijgbaar op het platform.