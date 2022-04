Net als alle andere grote uitgevers ken je het Franse Ubisoft vooral van series, zoals Assassin's Creed, Far Cry, Anno, The Settlers, Just Dance, de vele Tom Clancy-games, Prince of Persia en Rayman. Gelukkig probeert de uitgever ook regelmatig iets nieuws. Denk aan Watch Dogs, The Crew, For Honor, Starlink: Battle for Atlas en de South Park-games, om maar wat recente voorbeelden te noemen. In die categorie past ook Immortals Fenyx Rising, een nieuwe game van de studio achter Assassin's Creed Odyssey. De ontwikkelaars kregen van Ubisoft de kans eens iets heel anders te doen.

We konden al eerder een uur in de game rondlopen en moesten toen constateren dat het lastig is om iets over Immortals te schrijven zonder daarbij The Legend of Zelda: Breath of the Wild aan te halen. Die game van Nintendo uit 2017 heeft overduidelijk model gestaan voor Fenyx Rising. Dat is natuurlijk niet per se erg. Beter goed gejat dan slecht verzonnen, stelden we al in de preview.

Grieks drama

Bij die vergelijking gaat het vooral om de gameplay. Het verhaal staat gelukkig volledig op zichzelf. In dat verhaal speel jij Fenyx, een jongen of meisje - jij mag kiezen - dat uit zal groeien tot de held van een waar klassiek Grieks drama. De studio uit Quebec had zich voor Assassin's Creed Odyssey al flink verdiept in de vele Griekse verhalen. In Odyssey bleven de ontwikkelaars daarbij redelijk trouw aan de oorspronkelijke lijnen, maar nu gunnen ze zichzelf beduidend meer vrijheid.