Gerucht: Ubisoft werkt aan nieuwe Prince of Persia-game

Ubisoft werkt wellicht aan een nieuwe Prince of Persia-game naast de Sands of Time-remake die al is aangekondigd. Dat melden bronnen aan de betrouwbare leaker Tom Henderson. Het bedrijf zou ook bezig zijn met een Immortals Fenyx Rising-sequel.

Henderson schrijft in een artikel op Xfire dat Ubisoft momenteel aan twintig games werkt, waarvan er veel al zijn aangekondigd. Zo is de studio bezig met live-servicetitel Assassin's Creed Infinity, een nieuwe Mario + Rabbids-game en Beyond Good and Evil 2. De leaker spreekt echter ook over verschillende onaangekondigde games.

Tom Henderson meldt bijvoorbeeld dat Ubisoft een nieuwe Prince of Persia-game maakt. Volgens bronnen die bekend zijn met Ubisofts plannen, wordt dat een '2,5d'-game die losstaat van de Sands of Time-remake. De studio zou voor die game geïnspireerd zijn door de Ori-serie van Moon Studios. Het is niet bekend wanneer deze titel uitkomt, schrijft Henderson.

Ubisoft Quebec zou daarnaast een sequel voor Immortals Fenyx Rising maken. Volgens bronnen van Henderson zit die game nog in een vroeg ontwikkelstadium. Ook spreekt de leaker over Assassin's Creed Rift. Daarover gingen eerder al geruchten, afkomstig van Jason Schreier van Bloomberg. Het zou een kleinere Assassin's Creed-game zijn, die is gericht op stealth. Henderson stelt dat de game vermoedelijk in de eerste helft van 2023 uitkomt. Verder schrijft de leaker dat er een derde The Crew-game komt, die misschien later dit jaar wordt aangekondigd.

Volgens Henderson houdt Ubisoft later dit jaar een 'grote showcase', waar het bedrijf enkele van zijn komende games aankondigt. Wanneer dat evenement moet plaatsvinden, is nog niet bekend. Misschien gaat het om een nieuwe Ubisoft Forward, een evenement dat Ubisoft sinds 2020 jaarlijks houdt. Henderson bevestigt dat niet.