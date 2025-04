Ubisoft lijkt The Crew te verwijderen uit launchers nu servers offline zijn

Ubisoft lijkt te zijn gestart met het verwijderen van racegame The Crew uit de libraries van gebruikers. Meerdere spelers melden online dat ze de game niet meer kunnen spelen via Ubisofts eigen gamelauncher, nadat het bedrijf vorig jaar al besloot de servers offline te halen.

Meerdere gebruikers op X en op Reddit merken op dat ze geen toegang meer hebben tot de online racegame The Crew. Die is niet alleen niet meer te downloaden, maar helemaal niet meer te spelen.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar waarschijnlijk is Ubisoft begonnen met het afsluiten van het spel. Het gaat dan om de eerste release van het spel. The Crew 1 kwam in 2014 uit. Ubisoft maakte eind vorig jaar echter bekend de servers achter de game af te sluiten. Dat gebeurde op 31 maart. Aangezien The Crew alleen online speelbaar was, is de impact daarvan minder groot, maar desondanks zijn spelers niet blij. Vooralsnog lijkt Ubisoft de game alleen niet meer via zijn eigen Connect-launcher aan te bieden. Het is ook niet duidelijk of dat bij iedere gebruiker zo geldt, of dat het stopzetten gefaseerd gaat.