The Crew Motorfest komt 14 september uit

De eerste trailer van The Crew Motorfest is online verschenen. Ook is de definitieve releasedatum van Ubisofts racegame bekend. De game komt 14 september uit.

Ubisoft toonde maandagavond de eerste trailer van het spel. Daar zitten nog geen gameplaybeelden in. The Crew Motorfest is een racegame die zich op Hawaii afspeelt en waarin spelers verschillende klassieke en moderne auto's kunnen besturen.

Naast de trailerbeelden maakte Ubisoft de releasedatum van het spel bekend. De game komt op 14 september uit voor de PS4 en PS5, de Xbox One en Series X en S en voor de pc. Motorfest is de derde game in de The Crew-serie.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 12-06-2023 20:20 29

12-06-2023 • 20:20

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Reacties (29)

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jaquesparblue 12 juni 2023 20:23
Ubisoft heeft nog nooit een lekker spelende racegame gemaakt, waar een auto een auto voelt. En dit geeft mij een Forza Horizons-vibe, maar dan het Ubisoft aftreksel.
Chris4554 @jaquesparblue13 juni 2023 03:32
In 1 en 2 vond ik het ook heel slecht aanvoelen. Bij de beta van deze had ik wel het idee dat het een heel stuk beter was, hoewel ik niet heel lang gespeeld heb.
nldls @Chris455413 juni 2023 07:57
Ik heb 2 ook wel gespeeld, maar vond de UI wel erg gemaakt op dopamine kicks. Al die flashy kleurtjes, banners, etc. Voor mij totaal onnodig. Naast de echte sims is een controller race game wel prima om erbij te hebben, maar mag van mij wel iets minder qua gekleurde bagger over het scherm heen.
Chris4554 @nldls13 juni 2023 08:35
Ja, dat kan ik me goed voorstellen! Ik geloof niet dat dat echt verbeterd is helaas. En er was veel gepraat, tenminste aan het begin. Maar ik was van indruk dat het racen zelf beter was; dat de auto's wat beter aanvoelden. Maar eerlijk is eerlijk, na twintig minuten was ik uitgekeken en ben ik wat anders gaan doen :*)
Turismo @jaquesparblue12 juni 2023 20:51
Ja inderdaad, waar de relatie ligt met auto's en festivals ala Burning man is mijn een raadsel, t is nou niet dat dit nou echt iets waar racefanaten op zitten te wachten.
harley @Turismo12 juni 2023 20:58
RaceWars ( Fast and the Furious ;) )
Turismo @harley12 juni 2023 21:01
Haha, zijn ze anders wel 20 jaar te laat mee
LOTG @jaquesparblue13 juni 2023 08:40
Ik vind het wel iets meer dan een Horizon vibe, ik snap dat men een soort gelijke game wil maken maar dit is wel erg copy paste.

Als je dit aan iemand laat zien die nog niet van The Crew gehoord heeft en je zegt dat het Horizon 6 Hawaii is gelooft die dat tot je daadwerkelijk ziet dat er Motorfest in plaats van Horizon op de banners staat.

Prima dat ze een game zoals Horizon willen maken, maar maak dan niet Horizon maar iets met een eigen identiteit. Nu plakken ze er The Crew op waar ik in deze trailer alleen het concept auto's van terug zie.
Dvlaarhoven @jaquesparblue13 juni 2023 08:35
In Mario Kart voelen de karts realistischer dan in The Crew games. Deze game roept bij mij ook een sterk Forza Horizon meet Need For Speed gevoel op.

De vorige Crew 2 was even leuk voor mij ik heb deze game wel een heel weekend gespeeld, daarna weer een beetje Forza Horizon 3 (geloof dat het 3 was toentertijd) gaan spelen.
damaus @jaquesparblue13 juni 2023 12:12
haha jawel, trackmania! maar dat hebben ze overgenomen, dus dat telt niet echt. Plus, hun eigen-bedachte "lagoon" gamemode in trackmania turbo is ronduit slecht, wat dan wel weer in lijn valt met je statement :)
Aimed @jaquesparblue13 juni 2023 17:42
Ik ben het hier niet echt mee eens. The Crew 1 & 2 spelen voor mij het meest dichtbij de oudere NFSU series. Waar NFS het totaal niet meer weet te vinden voor mijn gevoel raakt The Crew voor mij met de besturing de voor mij juiste NFSU vibe.
Het is geen race simulatie spel nee maar zeker wel een lekker spelende racegame naar mijn mening.

Waarom dit indd weer naar een soort festival setting moet ala Forza Horizons snap ik ook niet. Maar Ubisoft is tegenwoord niet meer zo origineel.
Xtortion 12 juni 2023 20:23
Zover ik weet hadden ze ons wel verteld dat we ook moters/boten/vliegtuigen enzo weer krijgen. Maar jammer genoeg zien we nogmaals niets daarvan?

Naast dit ziet het er overigens fantastisch uit. Als het goed is hoorde ik ook tijdens de livestream dat we onze voertuigen kunnen overzetten naar de nieuwe Crew Motorfest? Niet 100% of ik dat goed hoorde, maar dat zou best vet wezen.
MatthijsBoog @Xtortion12 juni 2023 20:27
In de bèta kon ik inderdaad mijn voertuigen van The crew 2 importeren.
Donkrimson @Xtortion12 juni 2023 21:18
Er zijn in elk geval vliegtuigen die je kan besturen als je naar de battle royale mode (ook last team standing) gaat. Verder hoef je ook niet perse op de weg te blijven in een race, dus stukje strand ipv weg pakken. F1 wagens met pitsstop. Niet de meest realistische race game maar wel mooi en vermakelijk.
V3g3ta @Xtortion13 juni 2023 13:52
Geloof me, ze zullen erin zitten.
Psyonara 12 juni 2023 22:49
Afwachten, geen idee of ik deze op release haal, Maar begint wel een beetje frustrerend te worden voor een leuke open world cruiser in open world racing games.

Forza Horizon is het ook niet visueel wel mooi en speelt okay ish.
The Crew 1 en 2 heeft de Map, als je weet waar je moet zijn heb je fantastische wegen, waar TDU 1/2 en heel Horizon Serie niet aan kan tippen.

Maar niet geweldige handling.
En Test Drive Solar Crown is ook afwachten.

Maar zou bijna moord doen voor een goeie TDU successor of spin off.
Geef nou aub een grote ambitieueze map waar je echt lekker kan verdwalen en verkennen.
Snap hat het lastig programeren is gezien de TDU games ook hun gebrekken hebben. Maar het is kwa multiplayer wel de meest leuke immersive game geweest. Forza Horizon doet dat niet na.
Crew komt het dichst in de buurt maar is het ook net niet.
nldls @Psyonara13 juni 2023 07:59
Ik ben echt heel benieuwd naar de nieuwe TDU, maar die blijft ook maar onbekende release date houden. Met name TDU 2 was wel een gave game. Jammer alleen dat de servers zo snel gesloten zijn.
youridv1 12 juni 2023 23:16
Ik vond de eerste The Crew best een vermakelijke game. De story was Okay. Zeker goed genoeg om een beetje hersenloos objectives te spelen terwijl ik een beetje klooi met auto customisation. Heb er voldoende uren speelplezier uitgehaald. De multiplayer was best prima. Racen tegen rando's online was vermakelijk zat al moest je wel eerst even zorgen dat je je auto op max level had want dat heeft iedereen. De meeste multiplayer minigames waren ook best grappig.

The Crew 2 was wat mij betreft schijt, maar ook gewoon echt een 3/10 game. Die game was zo ontzettend leeg. Je wordt na 3 minuten intro gedumpt op een map met challenges en sidequests en geen enkele vorm van een leidraad. Gewoon een beetje racejes doen en drift levels rijden terwijl je luistert naar repititieve dialog totdat je weer een stukje progresst en er nieuwe challenges en sidequests beschikbaar komen. Ik was dat zo snel zat. Je bereikt niks. Voor je gevoel grind je gewoon eindeloos repetitieve missies voor XP

Ben benieuwd of motorfest weer zoiets als 2 zal zijn. Ik hoop van niet.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 18:46]

DietColo @youridv113 juni 2023 08:02
Over 2:
De grind was nog erger... XP kan ik me niet eens herinneren en viel (in verhouding) wel mee, de (top) onderdelen waren een grind om van te janken.
Ik speelde met iemand anders van alles voor de lol, maar solo puur competitief in die moerasboten voor WR's. Om een volledige boost-setup(toen iig nodig) te krijgen, moest je honderden onderdelen grinden om zo, met geluk, de juiste te krijgen voordat het überhaupt mogelijk is WR snelheid te rijden(varen).

Zonder die Jetsprint boten probeer ik het ook niet eens... De rest is mij te arcade.
miknic 12 juni 2023 20:26
Wat Ubisoft toch met dat fest in zijn games heeft tegenwoordig. Mij trekt het totaal niet..
Freeman 12 juni 2023 20:43
"The Crew" waarbij de functie om ook daadwerkelijk een Crew te maken, nou nooit echt soepel verliep :+
WEBGAMING 12 juni 2023 20:55
Kopie van Forza. Echt alles ziet er precies uit zoals dingen in Horizon. Omgevingen, opdrachten, alles. Zelfs de titel doet denken aan de festivals van Horizon.

[Reactie gewijzigd door WEBGAMING op 22 juli 2024 18:46]

John Duh 12 juni 2023 21:02
Dit ziet er uit als een arcade racer en doet mij denken aan de Need for Speed serie. Niet iedereen beschouwt dat als een compliment, maar dat genre ligt mij wel. Gewoon even een paar races tussendoor pakken, met de nadruk op entertainment i.p.v. realisme. Heerlijk vind ik dat, maar ik kan mij goed voorstellen dat de puristen hier van gruwelen. Bij een F1 game zoek ik dat namelijk wel / ook. Daar moet je echt veel tijd en liefde insteken om er voldoening uit te halen. Ook leuk, maar anders.
AlphaWierie 12 juni 2023 22:45
Crew 2 was erg indrukwekkend wat voor grote wereld ze hebben gemaakt en dat je zonder enige problemen vrij kan rijden en switchen van voertuig. Echter vond ik het race mechanisme behoorlijk matig. Was dan ook vooral de taxi en transport missies aan het doen omdat je dan lekker kan touren met een muziekje op
Mich0n 12 juni 2023 20:25
niet op steam :(
Nephalem82 @Mich0n12 juni 2023 23:12
Nou en. Of je nou door de ene launcher gebeten wordt of de andere...
berchtold @Nephalem8213 juni 2023 13:25
Epic games is stom

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