The Crew Motorfest komt 14 september uit

De eerste trailer van The Crew Motorfest is online verschenen. Ook is de definitieve releasedatum van Ubisofts racegame bekend. De game komt 14 september uit.

Ubisoft toonde maandagavond de eerste trailer van het spel. Daar zitten nog geen gameplaybeelden in. The Crew Motorfest is een racegame die zich op Hawaii afspeelt en waarin spelers verschillende klassieke en moderne auto's kunnen besturen.

Naast de trailerbeelden maakte Ubisoft de releasedatum van het spel bekend. De game komt op 14 september uit voor de PS4 en PS5, de Xbox One en Series X en S en voor de pc. Motorfest is de derde game in de The Crew-serie.