Ubisoft-racegame The Crew Motorfest komt dit jaar uit en speelt zich af in Hawaï

Ubisoft heeft The Crew Motorfest aangekondigd, de derde titel binnen de gameserie. Dit spel speelt zich af op het Hawaïaanse eiland Oahu. Motorfest lijkt zich in tegenstelling tot The Crew 2 alleen op auto's te richten en lijkt geen vliegtuigen, boten of motoren te krijgen.

The Crew Motorfest wordt door Ubisoft Ivory Tower gemaakt en is net als voorgaande titels een racegame met een open wereld. Het spel krijgt 'honderden voertuigen', al laat Ubisoft vooralsnog alleen auto's zien. Het lijkt er daardoor op dat het spel geen andere typen voertuigen krijgt, zoals in The Crew 2 nog wel het geval was.

In Motorfest kunnen spelers op asfaltwegen rijden, maar ook off-roadracen, bijvoorbeeld op een vulkaan, in bossen of op het strand. Het multiplayeronderdeel krijgt weer een grote rol in de game en spelers kunnen racen, 'thema-events en andere uitdagingen doen'. De Hawaïaanse hoofdstad Honolulu komt ook in de game.

Het spel verschijnt later dit jaar voor PlayStation 4 en 5, Xbox Series-consoles en Xbox One, Windows en Amazon Luna. Op woensdag 1 februari start Ubisoft een Insiders Program, waarmee bepaalde spelers Motorfest al kunnen uitproberen. Vooralsnog is dit programma alleen voor de pc beschikbaar; later moeten consolegamers ook vroegtijdige toegang krijgen.