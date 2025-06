Activision geeft eerste blik op nieuwe Japanse map voor Call of Duty: Warzone 2

Activision en ontwikkelaar Infinity Ward hebben enkele afbeeldingen en details vrijgegeven voor het komende nieuwe speelveld van Call of Duty: Warzone 2. Een eerdere teaser wees al op een Japanse setting en dat wordt bevestigd door de eerste screenshots.

Het Twitter-account van Call of Duty heeft meerdere afbeeldingen vrijgegeven van het nieuwe speelveld genaamd Ashika Island. De uitgever licht toe dat de map gebruikt zal worden voor twee verschillende gamemodi: DMZ en Resurgence. De nieuwe map zal beschikbaar zijn vanaf 15 februari, de datum waarop het tweede seizoen van Call of Duty: Modern Warfare II uitkomt. Het gratis te spelen Warzone 2 is onderdeel van de game.

In DMZ draait het niet zoals gebruikelijk om het als laatste overblijven in het speelveld, maar om het uitvoeren van missies en het verzamelen van waardevolle loot. Resurgence was in de originele Warzone al aanwezig en wijkt af van de reguliere battleroyalemodus, in de zin dat er minder spelers toegelaten worden en er geen gulag is. Spelers die geveld worden, kunnen na een tijdje terugkeren op het slagveld, mits minstens één teamgenoot in leven is.