Call of Duty Warzone 2.0 krijgt Ranked-modus; Modern Warfare II krijgt Gun Fight

Call of Duty Warzone 2.0 krijgt in een toekomstige update Ranked- en Plunder-spelmodi. Dat bevestigt Activision in een blogpost. Daarnaast keert de 2v2-modus Gun Fight later ook terug naar de multiplayer van Modern Warfare II.

Infinity Ward is begonnen met het werken aan seizoen 3 en verder van Modern Warfare II en Warzone 2.0. Dat schrijft Activision woensdag in een blogpost naar aanleiding van de release van seizoen 2. Het bedrijf bevestigt daarin dat Warzone 2.0 in een toekomstig seizoen een Ranked-modus krijgt. Modern Warfare II kreeg recent al een Ranked-modus, hoewel die bij release nog niet aanwezig was. Het bedrijf voegt in een toekomstige update naar eigen zeggen ook een Plunder-modus toe aan Warzone 2.0. Die modus, waarin spelers zoveel mogelijk geld en loot moeten verzamelen, was al speelbaar in de originele versie van Warzone.

Activision bevestigt daarnaast dat Modern Warfare II weer een Gun Fight-modus krijgt. Die spelmodus werd geïntroduceerd in de Modern Warfare-reboot uit 2019. In die modus nemen twee teams van ieder twee spelers het tegen elkaar op in een kleine, veelal symmetrische arena. De spelmodus werd ook toegevoegd aan Call of Duty Mobile en Black Ops Cold War, maar ontbrak in Modern Warfare II. Activision zegt niet precies wanneer Gun Fight moet verschijnen. Nadat dat gebeurt, introduceert het bedrijf naar eigen zeggen ieder seizoen nieuwe maps voor de modus.

Halverwege dit seizoen krijgt de game een Season 2 Reloaded-update. Volgens de ontwikkelaar wordt dan onder meer een nieuw 6v6-speelveld toegevoegd aan de Modern Warfare II-multiplayer. Activision deelt daar een afbeelding van. Daarop is te zien dat het speelveld zich bevindt in een wellnessresort, maar bedrijf noemt verder geen details over de map.