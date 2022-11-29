Call of Duty: Warzone is weer beschikbaar met enkel speelveld en twee gamemodi

Activision heeft Call of Duty: Warzone Caldera uitgebracht. Dit is de nieuwe naam van het weer beschikbaar gemaakte originele Call of Duty: Warzone, al zijn er minder speelvelden en gamemodi. De opvolger van deze battleroyalegame kwam twee weken geleden uit: Warzone 2.0.

De servers van Warzone 1 gingen 16 november offline en zijn inmiddels weer online gekomen. Call of Duty: Warzone Caldera mist nogal wat features die voorheen wel beschikbaar waren. Zo is er nog maar één speelveld genaamd Caldera. Dat betekent dat de speelvelden Rebirth Island, Fortune's Keep of het originele Verdansk niet aanwezig zijn. Fortune's Keep was geliefd om het relatief kleine formaat. In het huidige Warzone 2.0 ontbreekt momenteel ook een dergelijk, klein speelveld, al suggereerde Activision eerder dat dat op termijn gaat veranderen.

Het originele Warzone was enigszins berucht omdat er gedurende een periode steeds geschoven werd met verschillende gamemodi die wel en niet beschikbaar waren. Aanvankelijk had het spel alleen een modus voor teams van drie spelers, al werd die optie gedurende een tijd ook weer weggehaald. Later kwamen er ook wachtrijen voor een solomodus en bijvoorbeeld squads van vier spelers. Warzone Caldera bevat enkel de solomodus en een wachtrij voor groepen van vier spelers.

De wapens, vrijgespeelde content en progressie uit het originele Warzone blijven behouden, maar de game lijkt niet meer te worden doorontwikkeld. Zo is er geen nieuwe battlepass en het vrijspelen van content uit eerdere battlepasses is ook niet aan de orde. Content uit Warzone 2.0 komt niet beschikbaar. Updates lijken ook niet meer uit te komen. Waarschijnlijk wordt verreweg de meeste tijd gestoken in het doorontwikkelen van Warzone 2.0.

Terugkijken: videoreview van Warzone 2.0