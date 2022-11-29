Call of Duty: Warzone is weer beschikbaar met enkel speelveld en twee gamemodi

Activision heeft Call of Duty: Warzone Caldera uitgebracht. Dit is de nieuwe naam van het weer beschikbaar gemaakte originele Call of Duty: Warzone, al zijn er minder speelvelden en gamemodi. De opvolger van deze battleroyalegame kwam twee weken geleden uit: Warzone 2.0.

De servers van Warzone 1 gingen 16 november offline en zijn inmiddels weer online gekomen. Call of Duty: Warzone Caldera mist nogal wat features die voorheen wel beschikbaar waren. Zo is er nog maar één speelveld genaamd Caldera. Dat betekent dat de speelvelden Rebirth Island, Fortune's Keep of het originele Verdansk niet aanwezig zijn. Fortune's Keep was geliefd om het relatief kleine formaat. In het huidige Warzone 2.0 ontbreekt momenteel ook een dergelijk, klein speelveld, al suggereerde Activision eerder dat dat op termijn gaat veranderen.

Het originele Warzone was enigszins berucht omdat er gedurende een periode steeds geschoven werd met verschillende gamemodi die wel en niet beschikbaar waren. Aanvankelijk had het spel alleen een modus voor teams van drie spelers, al werd die optie gedurende een tijd ook weer weggehaald. Later kwamen er ook wachtrijen voor een solomodus en bijvoorbeeld squads van vier spelers. Warzone Caldera bevat enkel de solomodus en een wachtrij voor groepen van vier spelers.

De wapens, vrijgespeelde content en progressie uit het originele Warzone blijven behouden, maar de game lijkt niet meer te worden doorontwikkeld. Zo is er geen nieuwe battlepass en het vrijspelen van content uit eerdere battlepasses is ook niet aan de orde. Content uit Warzone 2.0 komt niet beschikbaar. Updates lijken ook niet meer uit te komen. Waarschijnlijk wordt verreweg de meeste tijd gestoken in het doorontwikkelen van Warzone 2.0.

Warzone Caldera

Terugkijken: videoreview van Warzone 2.0

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 29-11-2022 13:11 125

29-11-2022 • 13:11

125

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Mototaz 29 november 2022 13:27
Ik vraag mij af of hier veel vraag naar is aangezien Caldera enigzins gezien werd als een flop. Misschien als Warzone Verdanks uitgebracht word dat het interessant word om de oude versies te spelen.
Exitz @Mototaz29 november 2022 13:55
Caldera is inderdaad een flop, daarom dat het de map is die ze aanbieden.
Om zo veel mogelijk spelers te overtuigen over te stappen naar WZ2.
Ze zouden zo spelers een plezier doen en Rebirth behouden te gek voor woorden.
Wouter140785 @Mototaz29 november 2022 13:39
Caldera als map was inderdaad een flop, maar veel mensen (waaronder ik) kunnen zich totaal niet vinden in de nieuwe opzet voor WZ2 voornamelijk m.b.t. movement en pacing. WZ1 biedt dan nog een mooi alternatief om toch nog wat vlotter te kunnen spelen.
Mototaz @Wouter14078529 november 2022 13:46
Ja dat is waar voor die kleine maps schiet het niet op als je dezelfde pacing aan moet houden als in WZ2.

Voor mij persoonlijk speelt het wel een stuk prettiger moet ik zeggen, maar het sluit dan ook meer aan op mijn speelstijl.
Wouter140785 @Mototaz29 november 2022 14:01
Niet alleen de kleine maps, die speelde ik niet eens. Maar uberhaupt de pacing en movement in de normale BR ;).

Ik denk ook dat WZ2 heel goed ontvangen wordt door het overgrote deel van de playerbase omdat deze een rustige speelstijl wel prettig vinden en minder gekilled worden door gekke sweats (zoals ik :Y). Voor mij is 't hem niet helaas, wel jammer keek er naar uit.
luukvkop 29 november 2022 13:16
Waarom voegen ze dit niet samen met Warzone 2.0.. meer content en 1 launcher. Lijkt me een pluspunt voor het aantal spelers, en als de battle pass integratie blijft ook nog een leuk verdien model.

Edit: dubbele tekst
eilavid @luukvkop29 november 2022 13:28
ik denk dat warzone 1 intussen zo'n spaghetti code achter de schermen is, dat een clean slate nog maar de enige optie was. elke keer als ze een nieuwe call of duty "integreerde" in warzone, kwamen er steeds meer bugs bij
livePulse @eilavid29 november 2022 14:30
Spaghetticode was meer het gevolg van de vele studios die er binnen de jaarlijkse cyclus aan werkten. Ik had het gevoel dat Verdansk, de IW-versie het meest "af" was, toen het over ging naar Caldera is het heel lang een grote brok ellende geweest, zeker met de integratie van de Vanguard-wapens en poppetjes. Rebirth, en later Fortunes Keep, leken wat dat betreft meer af en speelden gewoon vele malen lekkerder weg voor casual gamers. Jammer dat de huidige Warzone ook gewoon nog lang niet af is. Hoewel ik deze versie beter vind spelen dan Verdansk of Caldera, vooral DMZ is een welkome aanvulling. De vele bugs neem ik even niet mee voor het gemak... maar die zijn nog niet zo erg dat het spel onspeelbaar is.
toekie @livePulse29 november 2022 15:10
Dat klopt. Warzone voor MW2019 was bedoelt als BR voor die titel met moderne setting, met uitbereidingen (daarom viel het 'verhaal' ineens still). Als ik me het goed herinner was het idee dat Warzone naast de reguliere cod's zou bestaan wel in de kern mw2019 bleef. Nadat het een groter succes dan verwacht bleek wilde activision daar op cashen en besloten ze warzone te updaten bij iedere nieuwere cod die uit kwam omdat ze bang waren dat warzone anders de nieuwe releases ondermijnde. Dus toen moesten de andere dev's de cod die zij aan het maken waren intergreren met warzone. Maar mw2019/coldwar/vanguard zijn onder moterkap compleet andere games en dat zorgde voor het gedoe wat we te zien kregen, oa met de wapen intergraties, belachelijke grote installs etc. Moet eerlijk zeggen dat ik vind dat de dev's het nog goed gedaan hebben hoor, met name treyarch bij coldwar want die moesten ineens binnen dat jaar alles intergreren met warzone en dan ook nog lockdowns ik vind het knap. Warzone had gewoon last van zijn eigen succes.
Rietveldusa @livePulse30 november 2022 00:45
ik hou niet zo van de map, alles ligt een beetje te ver van elkaar, ook het woestijn thema spreekt mij niet aan, beetje bar en kaal. Ook vind ik dat het spel veel trager geworden is, je moet al echt gaan zoeken in BR om een andere squad te vinden. DMZ speel ik het meest, en daar heb ik een haat liefde verhouding mee, ik doe graag de missies, maar daar steken andere squads telkens een stokje voor.....
SHiNeye @eilavid29 november 2022 14:12
Alleen zo jammer dat Warzone 2.0 niet alleen achter de schermen spaghetticode is.
Wolfos
@luukvkop29 november 2022 13:28
Ik kan me herinneren dat de installatiegrootte van deze game al flink was. Denk niet dat dat beter word als je alle content samenvoegt.
ViPER_DMRT @Wolfos29 november 2022 20:38
Compression stond uit op de datasets, dat was te veel voor de potato-gen consoles, waardoor iedereen uncompressed installs had staan. Dan Liep al snel tegen 200Gb, best idioot :)
Wolfos
@ViPER_DMRT29 november 2022 21:00
Some players suggest that holding the cosmetics from the store along with un-compressed textures for maps are what cause these issues, while others believe that Infinity Ward simply didn’t do enough to compress the game down.
Lijkt me puur speculatie. Textures worden gecomprimeerd door de GPU ingeladen, dus het lijkt me sterk dat het dat is.
ViPER_DMRT @Wolfos30 november 2022 03:18
[...]
Lijkt me puur speculatie. Textures worden gecomprimeerd door de GPU ingeladen, dus het lijkt me sterk dat het dat is.
En toch is het zo.
nlmarvin @Wolfos29 november 2022 15:35
Dit denk ik ook.

Wellicht zijn het ook diverse engines? ik weet niet of je dat in 1 game zou kunnen verwerken op de consoles?
JoepPannekoek @luukvkop29 november 2022 15:32
nee zeker niet dan is het spel DOA.
Xfade @luukvkop29 november 2022 16:51
Je spreid dan wel weer alle mensen uit over allerlei maps en modi. Ze zullen een balans proberen te zoeken.
CyberToon
29 november 2022 13:19
Helaas kan je cosmetische items ook niet meenemen naar Warzone 2.

Ik ga geen geld meer uitgeven om bepaalde skins of Battle pass te bemachtigen. Ik dacht dat Activision zei dat Warzone 1 nog jaren ondersteund zou worden.

Niet dus.
watercoolertje @CyberToon29 november 2022 13:27
Niet dus.
Wel dus, het bericht waar je onder reageert bewijst dat warzone nog gewoon ondersteund wordt en bestaat :)

Daarnaast hoef je toch ook niks uit geven aan de battlepas die punten (cod points) waren juist wel meegenomen naar warzone2.0, ik heb dus gewoon de battlepas gekocht met punten die ik in de battlepas eerder heb verdient (ik heb dus al 7 seizoenen een battlepas en maar 1 keer voor betaald).

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 22:42]

Exitz @watercoolertje29 november 2022 13:51
Al je oude skins, blue prints enz. neem je niet mee naar WZ2.
Niet dus.
Enkel CP Points gaan mee.
Hadden ze dan nog optie gegeven om je oude skinz enz. om te ruilen naar CP points was het nog iets.
Nu ben je het gewoon kwijt.
Dus je moet wel gek zijn om terug dingen te gaan kopen in WZ 2 als je weet dat ze volgend jaar kunnen zeggen pech het is toch dat niet we komen met WZ3,WZ4,WZ5.

[Reactie gewijzigd door Exitz op 22 juli 2024 22:42]

watercoolertje @Exitz29 november 2022 13:57
Al je oude skins, blue prints enz. neem je niet mee naar WZ2.
Niet dus.
Dat is ook nooit (toe)gezegd, daarom wel dus, warzone bestaat nog en wordt nog ondersteund en dat is alles wat toegezegd is en ze zich tot op heden dus wel aan houden!

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 22:42]

Exitz @watercoolertje29 november 2022 14:00
Bestaat nog? Met 1 map die niemand eigenlijk goed vond daarom dat iedereen op Rebirth aan het knallen was. Ze hebben hun beloften waar gemaakt das ook alles LOL.
FlowSnake @Exitz29 november 2022 14:11
Ik begrijp oprecht niet waarom je hier zo verbouwereerd over bent.

Als ze WZ1 in alle glorie zouden behouden, of hell, omdat we Caldera zo slecht vonden updaten met Verdansk, hoe denk je zelf dat de queues tussen WZ1 en 2 zich gaan ontwikkelen.

Investeren in skins is altijd risico, je kan ook zonder verklaring gebanned worden en alles kwijt raken, ze hadden de servers voor altijd kunnen sluiten, etc. Kortom, je hebt nog steeds je skins. Denken dat dit eeuwig meegaat naar elke volgende iteratie is m.i. wel erg naïef. Sterker nog, dat was de reden waarom WZ1 zo'n draak van een glitchfest was, omdat ze 3 CoD titels hebben samengevoegd.
Exitz @FlowSnake29 november 2022 14:42
In alle glorie? Ze konden gewoon de maps behouden hebben of tenminste rebirth 1 grote map en 1 kleine map.Ze weten maar al te goed waarom ze dan niet gedaan hebben.
Ze bieden enkel de map aan die minst gespeeld wordt.
Liefst hadden ze boel gewoon opgedoekt, wat eigenlijk nu net hetzelfde is.
FlowSnake @Exitz29 november 2022 14:49
Dat is toch precies hetgeen ik zeg!? Waarom ben je hier verbaasd over.
Exitz @FlowSnake29 november 2022 14:59
Dacht het niet nee Rebirth is niet verdansk.
En WZ2 is geen glitch feest en de anticheat werkt ook perfect nu in WZ2 LOL
8)7
Nog meer cheaters in WZ2 dan in 1.
Prachtig staaltje engine upgrade zou ik zeggen.
FlowSnake @Exitz29 november 2022 15:04
Als jij serieus durft te beweren dat WZ2 meer cheaters heeft dan S5/S6 BO WZ1, of überhaupt S2 t/m S5 VG WZ1, dan touché, ik heb geen tegenargument tegen dergelijke nonsense.
Exitz @FlowSnake29 november 2022 15:48
Gaat er gewoon over dat ze niks verbeterd hebben om ze tegen te gaan.
En dit moet dan een nieuwe engine zijn waar ze terug 4 jaar gaan opbouwen.
De fundering is al rot en huis moet er nog op.
https://youtu.be/iOpQLX8pY0E
https://youtu.be/LbuCHZImT_4
https://youtu.be/lJv7V547wVs
https://youtu.be/nxMMElT61A8
ViPER_DMRT @FlowSnake29 november 2022 20:52
Investeren in skins has a nice ring to it. :-)
thakgrandka @Exitz29 november 2022 15:18
Hoe moet je blueprints meenemen als die wapens niet in het andere spel zitten dan? Beetje nadenken jongens..
Exitz @thakgrandka29 november 2022 15:40
Blueprints meenemen? omruilen voor CP.
Cp neem je wel mee.
!GN!T!ON @Exitz29 november 2022 16:00
Hoe ruil je die om dan? Heb daar nog niet eerder van gehoord.
Exitz @!GN!T!ON29 november 2022 17:04
Die optie moeten ze nog uitvinden |:(
Knorretje- @Exitz30 november 2022 01:01
Nou mijn CP points van Warzone 1 zijn helaas nergens te bekennen in Warzone 2.
!GN!T!ON @CyberToon29 november 2022 16:00
Ben zelf erg blij dat ze een clean break hebben gemaakt, het was zo'n warboel van skins operators en wapens geworden. Ook erg blij dat de Roe skin nu weg is, hoop dat ze die fout niet nog eens maken in 2.
Exitz @!GN!T!ON29 november 2022 17:14
Je gelooft er echt in dat nu geen warboel gaat worden.
Dream on we praten nog eens binnen 3 jaar als zolang uithouden :P .
Want ik zie nu echt niet waarom nog WZ2 moet spelen kan zowel Tarkov of PUBG gaan spelen.
Snelheid en de flow is er volledig uit zaai boeltje geworden aka camping fest.
!GN!T!ON @Exitz29 november 2022 17:24
Het is nu in ieder geval geen warboel, als ze het hadden meegenomen was het zeker weten ook weer een warboel geworden. Wat er over 2 of 3 jaar gebeurd zie ik dan wel weer.

Heb zelf zowel Tarkov en PUBG gespeeld maar was vrij snel uitgekeken op beidde, vooral op houterige controls van beide spellen, als je het over snelheid en flow wilt hebben dan missen die spelen dat i.m.o. echt compleet.

Vermaak mij vooralsnog prima met 2.0 :)
erwinwernars 29 november 2022 13:15
Hebben ze de pay to win al uitgeschakeld?

Spel moeten kopen om missies voor elkaar te krijgen om guns te unlocken was echt mijn grootste ergenis van warzone...
PilatuS @erwinwernars29 november 2022 13:32
Pay to win is echt onzin bij Warzone 1 en 2.

Je kan zonder een cent te betalen gewoon alle wapens krijgen. Wel betalen geeft je wapens die er net iets anders uitzien, maar niet beter zijn. Sterker nog, meestal zijn de betaalde wapen slechter. Je hoeft niet te betalen om te kunnen winnen. Wel betalen geeft je geen enkel voordeel en niet betalen geeft je geen enkel nadeel. Alles behalve pay to win dus.
Exitz @PilatuS29 november 2022 13:58
WZ1 en WZ2 is wel degelijk pay to win als je geen tijd hebt om ze vrij te spelen.
Of de andere Cod-titels niet hebt, is bijna onmogelijk om zelfde niveau te komen qua TTK dan andere spelers.
Dan is is maar een oplossing skinz kopen waar het wapen bij zit dat is volgens mij nog altijd pay to win.
FlowSnake @Exitz29 november 2022 14:30
Heb je het spel überhaupt gespeeld kerel. De ttk's liggen sub 500ms en het gros van de battles wordt gedaan met ground floor loot.

Als jij CoD MWII koopt moet je nog steeds die grind door hoor, het is niet alsof je opeens alles hebt. Dat is niet de definitie van P2W.
Exitz @FlowSnake29 november 2022 14:33
Nee hoor nooit gespeeld 8)7
Kerel
LOL
Rzarect0r @Exitz29 november 2022 18:40
Klinkt alsof je inderdaad maar weinig hebt gespeeld, zo veel verschil tussen de wapens was er eigenlijk helemaal niet, en de Grau uit MW2019 kwam eigenlijk alle seizoenen prima mee, je hoefde helemaal geen Vanguard/Black ops of zelfs MW2019 te halen om een goed wapen te unlocken.

Bovendien heeft Warzone ook zoiets als SBMM, als jij sucked dan kom je helemaal niet in lobbies te zitten met gekke tryhards/sweats, en dan zit je ook gewoon bij de rest van de casuals die niet eens aan de meta meedoen.

[Reactie gewijzigd door Rzarect0r op 22 juli 2024 22:42]

Exitz @Rzarect0r29 november 2022 19:05
Laaste in formule 1 gaat ook mee.... |:(
Rzarect0r @Exitz29 november 2022 20:36
Geloof wat je wilt, we speelden rebirth island voornamelijk en wonnen regelmatig soms zelfs achter elkaar.
Exitz @Rzarect0r29 november 2022 20:38
Uh huh proficait _/-\o_
Rzarect0r @Exitz29 november 2022 22:51
Succes met het trollen verder :Y)

P2W warzone :+

[Reactie gewijzigd door Rzarect0r op 22 juli 2024 22:42]

PilatuS @Exitz29 november 2022 14:07
WZ1 en WZ2 is wel degelijk pay to win als je geen tijd hebt om ze vrij te spelen.
Dus niet pay to win als je de tijd neemt ze vrij te spelen.

Ik heb geen cent uitgegeven aan Warzone 1 en altijd mee kunnen komen qua wapens.
Exitz @PilatuS29 november 2022 14:12
En je hebt de roze skin ook vrij gespeeld.
En alles COD en Vanguard wapens zonder de games te kopen ?
PilatuS @Exitz29 november 2022 14:14
Je hoeft niet alles te hebben om te kunnen winnen. Je hoeft niet ieder voordeel te hebben. Het hoeft niet allemaal perfect te zijn. Je kan prima winnen zonder te betalen, dus niet pay to win.
B Tender @Exitz29 november 2022 18:58
Geeft een roze skin je voordeel in een vuurgevecht?
Monda @Exitz30 november 2022 03:56
Als je weinig tijd hebt, kun je minder investeren in de game en loop je idd wat achter. Dat is in vrijwel alle games het geval. Qua CoD titels ben ik het niet met je eens. Ja aan het begin merkte ik een kleine voorsprong voor de MW2 spelers die alle wapens al hadden maar inmiddels ben ik voor het grootste gedeelte bij. Maar zelfs toen won ik regelmatig gevechten met groundloot. De ttk is dusdanig laag, dat hier amper verschil in zit. Mbt de ttk ben ik het dus niet met je eens. Enige echt verschillen tussen gelevelde en niet gelevelde wapens, zijn op het gebied van handling.
Heb de belangrijkste wapens geleveld in dmz en niks gekocht verder.
Exitz @Monda30 november 2022 06:24
Was bij warzone 1 ook zo alles oké eerste jaartje.Warzone 2 kun je vergeten met ground loot binnen jaartje.
Monda @Exitz30 november 2022 07:33
En hoe was de situatie daarna volgens jou? Net of je er een jaar over doet om de betere wapens te levelen. 8)7
erwinwernars @PilatuS29 november 2022 13:59
dat is dus totaal niet waar, de wapens die uitkomen voor een missie zijn vaak bij het uitkomen net iets beter gemaakt dan 1 van de hudige wapens. dat is ook logisch want je wilt dat andere eens afwijken van elke keer dezelfde wapens (later worden de guns dan weer gebalanceerd). maar als je dan nauwelijks haalbare missies krijgt voor een battle royale, ja dan haak ik gewoon af. Sorry maar dat heeft mij het hele spel vernaggeld.
PilatuS @erwinwernars29 november 2022 14:10
Net iets beter ja. Kan je dan niet winnen en moet je betalen ? Verder is er met Warzone 2 helemaal niets dat beter is. Je kan prima zonder geld uit te geven meekomen. Pay to win is echt bullshit, het is nergens voor nodig om te betalen.
Exitz @PilatuS29 november 2022 14:16
Lol te winnen, iedereen kan winnen zelfs met een pistooltje bij ging niet over winnen maar TTK zoveel mogelijk kils in game.
En dan kon je niet anders dan poen boven halen als je een KD van 3.0 wilde.
Dat kon je vergeten zonder poen op tafel te leggen.
PilatuS @Exitz29 november 2022 14:20
Pay to win is onzin. Zeker bij Warzone 2 waar er niets in de store zit waarmee je een voordeel krijgt. Ook bij Warzone 1 had je missschien en heel klein voordeel. Alles maar pay to win noemen omdat je anders niet zou kunnen winnen is onzin. Dat er iets te koop is betekend niet dat je zonder te betalen niet kan winnen. Warzone 2 is een heel goed voorbeeld van iets dat zeker niet pay to win is.
Exitz @PilatuS29 november 2022 14:23
Wat versta jij onder winnen gaat voor mij niet op in hoekje zitten met 2 kills op de teller.
Nee dank je 15 min campen om dan te hopen dat je als laaste overblijft 8)7
Rzarect0r @Exitz29 november 2022 22:53
Als iedereen kan winnen is het blijkbaar niet pay2win. Lol :Y)
erwinwernars @PilatuS29 november 2022 14:30
Ik speel graag tegen mensen die dezelfde kans hebben om te winnen ;)

Warzone 2 kan ik niet over meepraten, nog niet aan begonnen. Goed om te horen dat ze het er dan hebben uitgehaald, misschien dan toch de kans geven aan Warzone 2.
PilatuS @erwinwernars29 november 2022 14:33
Je moet wapens eerst levelen om de juiste toevoegingen te kunnen gebruiken, maar daarna is het verder prima. Ik kan niets in de store vinden wat beter is dan wat je gratis kan krijgen.
Exitz @erwinwernars29 november 2022 14:36
Zeker eens proberen zou ik zeggen het tenslotte gratis .
En niet pay to win :9
Exitz @erwinwernars29 november 2022 14:14
Yup te noemen ze broken om ze dan terug te nerfen en dan rewind en replay volgende wapen.
FlowSnake @erwinwernars29 november 2022 14:31
Welke missies hebben we het hier over?
Verwijderd @PilatuS29 november 2022 15:04
1x een tientje aan battlepass en dan krijg je altijd hele goede wapens, Ik heb wel wat spul gekocht los, maar die wapens waren niet beter dan mijn battlepass wapens achteraf
PilatuS @Verwijderd29 november 2022 15:17
Er zit nu niets in de battlepass wat nuttig is met Warzone 2. Ook alle grote streamers lopen rond met standaard wapens. Hier ook voor het eerst de battelpass gekocht, maar dit omdat ik gratis punten had en het maar 5 euro was. Anders had ik het niet gedaan :)
Nap @erwinwernars29 november 2022 13:25
Zou zeggen, wees blij dat een commercieel bedrijf jou iets gratis laat spelen..
erwinwernars @Nap29 november 2022 13:55
uhm ik heb niks tegen het betalen om te spelen, maar ik heb wel wat op tegen om een ander spel te moeten kopen om daar dan de missies te behalen, omdat ze in een battle royale onmogelijk te halen valt.

de battle pass koop ik als ik het spel leuk vindt, maar toen ik dus achter de missies kwam dat ik niet alle wapens kon halen, zonder call of duty zelf te kopen ben ik dus afgehaakt...
FlowSnake @erwinwernars29 november 2022 14:25
Wat een onzin, CoD Multiplayer helpt je met het levelen en daarmee unlocken van wapens. Dat is nooit anders geweest.

Echter waar je eerst alle wapens had, en het standaard riedeltje van level 1 naar 70 voor alle (en uiteindelijk de beste) attachments kon gaan grinden per wapen, unlock je nu middels die levels guns, waarbij unlocked attachments universeel inzetbaar zijn.

Dus ja, er is wat effort nodig als je een bepaald wapen wil, maar onmogelijk is het zeker niet.
Monda @erwinwernars30 november 2022 03:59
Ik heb geen call of Duty gekocht, geen wapens gekocht ingame en toch alle wapens in Warzone. Dit is dus niet waar.
erwinwernars @Monda30 november 2022 11:05
Gefeliciteerd? Dan ben je 1 van de weinige die dat kan behalen. Helaas wel veel later dan mensen die wel cod multiplayer hebben.
Monda @erwinwernars30 november 2022 12:00
Haha overdreven! Maar dankjewel! Dan nog makkelijk haalbaar als je alleen de wapens doet die er echt toe doen qua meta. Meestal zijn dat maar 2 soorten 8)7 een AR of lmg en een SMG haha. De rest is een stuk zwakker.
Bij wz2 hebben ze het momenteel beter voor elkaar en heb je meer mogelijkheden.

[Reactie gewijzigd door Monda op 22 juli 2024 22:42]

!GN!T!ON @erwinwernars29 november 2022 16:10
Welke missies heb je het precies over? Ik volg hem niet helemaal.
skapiche @erwinwernars30 november 2022 10:49
maar toen ik dus achter de missies kwam dat ik niet alle wapens kon halen, zonder call of duty zelf te kopen ben ik dus afgehaakt...
Je hebt het steeds over "missies" waar heb je het dan over? Voor zover ik weet is geen enkel wapen 'locked' achter een missie. Behalve misschien de M13B maar die is te unlocken in DMZ, dus nog steeds niet achter een paywall.
Je kan verder alle wapens unlocken door degene die je aan het begin beschikbaar hebt simpelweg te levelen. Komen geen missies bij kijken. En binnen DMZ (ook gratis) gaat dat enorm snel, veel sneller nog dan in de gewone Multiplayer. Ook kun je via DMZ een beste handvol aardige blueprints unlocken. Maar als je het wapen gewoon max levelt kun je zelf vaak iets beters bouwen.

Alleen voor Camo's zijn de challenges wel een stuks makkelijker te doen in de multiplayer, omdat de bots in DMZ niet meetellen voor deze challenges. Maar met een gold camo wordt je wapen niet beter.
Matthias87 @Nap29 november 2022 14:36
Ja ongelofelijk hoeveel mensen zeiken. Het is gratis.. Staat je het niet aan ga je toch lekker wat anders doen.
Chelseamarre123 @erwinwernars29 november 2022 13:34
Warzone is helemaal geen pay to win?
Mototaz @Chelseamarre12329 november 2022 13:45
Ik denk dat men hier die enorm zwarte skins bedoelen bijvoorbeeld waardoor je slechter te zien bent en daarmee dus lastiger te raken bent.
Exitz @Mototaz29 november 2022 14:02
Goede oude Roze skin uh huh geen pay to win :+
Chelseamarre123 @Exitz29 november 2022 14:19
Tja als je dat pay 2 win noemt ben je volgens mij gewoon niet goed genoeg. Daarbij was die gratis te verdienen via de battle pass.
Exitz @Chelseamarre12329 november 2022 14:21
When the Roze skin first launched, the community was in uproar, because it made the wearer almost impossible to see in dark areas of the map. This is one of the few skins in the game that has no bright highlighting, it's completely dark blue and black. Players rightly accused the skin of being a pay-to-win cosmetic.

Battle pas is niet gratis enkele onderdelen er van en daar zat ROZE niet in.
Chelseamarre123 @Exitz29 november 2022 14:52
Ik ben me zeer bewust van de sterkte van de rose skin. De rose skin was tier 100 en gratis te behalen.
Je had er klein voordeel mee ja, maar jij doet of je onzichtbaar was ofzo.
!GN!T!ON @Chelseamarre12329 november 2022 16:15
Dat was ook een hele tijd zo. Maanden later hebben ze de skin aangepast van gitzwart naar meer grijs, dat hielp iets. Maar zeker in de eerste weken dat die skin uit was en je zat in een donker stukje (en die waren er best veel) dan was je inderdaad letterlijk onzichtbaar. Na de aanpassing zoals gezegd iets beter, maar nog steeds zeer slecht. Ik heb zelf in die tijd nog een tijdlang WZ1 gespeelt met contrast en brightness enorm hoog om die Roze skin beter te kunnen zien :p

Daarnaast was die skin tijdelijk gratis te halen, maar als je begon met spelen nadat die pass al verstreken was dan moest je wel de portomonnee pakken om hem te kopen.

Ben zelf blij dat ze de skins niet hebben meegenomen van WZ1 en hoop dat ze een dergelijke fout niet nog eens maken in de toekomst.
erwinwernars @Mototaz29 november 2022 14:06
Ow voor die tijd was ik al gestopt, dus dat dat een ding is geweest wist ik niet eens.
erwinwernars @Chelseamarre12329 november 2022 14:04
als je alleen warzone speelt, was je echt flink in het nadeel, dan mensen die dus guns al hadden kunnen unlocken in de orginele game + die wapens waren altijd ietsjes beter om later dan weer eens gepatched te worden, onder het mom van balancing (wat goed is, maar elke x dus te laat).

Ze hadden eigenlijk ander soort missies voor battle royale modus moeten doen en afzonderlijk van elkaar de games je de wapens geven na het behalen van de missie. Dat geeft een veel eerlijkere spel beeld.
mvds @erwinwernars29 november 2022 13:26
Dat hebben ze nu met de DMZ game-modus min of meer opgelost doordat je kan ontsnappen met wapens waarmee je de wapens voor alle game-modi unlockt. Je neemt de wapen levels vanuit DMZ dus ook gewoon mee naar de andere modi
erwinwernars @mvds29 november 2022 14:05
Ja dat is escape from tarkov, right?

moet dat nog eens gaan bekijken of dat leuk is, tarkov was mij alleen iets te veel inventory management (ben ook echt een nederlander die niks verkoopt :X )
Exitz @erwinwernars29 november 2022 14:09
De ziel verkocht voor beetje Tarkov en PUBG.
Monda @Exitz30 november 2022 03:58
Best of both worlds. _/-\o_
Exitz @Monda30 november 2022 06:23
Als je niet onderscheid van de rest dan stopt je met bestaan.
Monda @Exitz30 november 2022 07:34
Gelukkig zijn er daarom nog heel veel verschillen tussen Warzone en die andere games.
skapiche @erwinwernars30 november 2022 11:11
Lijkt in de verste verte niet op Tarkov.
dkfd3vil @erwinwernars29 november 2022 13:16
Wat bedoel je hiermee ? Kwa pay to win ?
livePulse @erwinwernars29 november 2022 14:24
Warzone was altijd F2P, kopen kan niet. Weapon-packs kopen is geen pay to win, dat is nooit het geval geweest binnen de CoD-franchise.
erwinwernars @livePulse29 november 2022 14:36
Ja het spel Warzone is gratis te spelen, dat klopt. echter moet je de officiele game kopen om dus veel makkelijker je questen te completen om wapens te unlocken. Ja dat is in mijn ogen gewoon Pay To Win.

er waren echt onmogelijke missies die je kon volbrengen in een battle royale potje als casual gamer. die wel dus te winnen zijn als casual gamer in de orginele game.

ze hadden de wapens van die games gewoon los moeten koppelen van elkaar en dat je questen hebt om wapens te unlocken vind ik helemaal niet erg, juist ook wel een uitdaging. maarja moeten ze dus wel haalbaar zijn als je alleen battle royale modus speelt :D
livePulse @erwinwernars29 november 2022 14:45
Als je het zo bekijkt... ik had er niet zo'n probleem mee maar ik speel alleen CoD. De game had ik sowieso gekocht, wil een beetje best of both worlds.
erwinwernars @livePulse29 november 2022 15:11
Ja als je ook vermaakt met de andere game modes dan is dat indd geen probleem, echter was ik toen des tijds echt fanatiek in battle royale en vond ik de andere game modus maar niks meer en om nou een game te kopen om questen in een andere games te completen voor wapens, vond ik echt te ver gaan 8)7
Forte 29 november 2022 13:27
Als ze nou Verdansk terug hadden gezet in plaats van Caldera :)
eilavid @Forte29 november 2022 13:31
verdansk komt terug.... in de mobile game 8)7
FlowSnake @Forte29 november 2022 14:13
Daarmee gaat de USP voor WZ2 door de drain, lijkt me onhandig. Daarnaast zal je playerbase een stuk meer verspreid komen te liggen, dat geen van beide versies goed zou doen.
ad random @FlowSnake29 november 2022 16:24
Nou inderdaad.
Je zou een map neerzetten die spelers echt leuk vinden! /s

Caldera is 't gewoon niet en de oude map was echt veel leuker voor een casual gamer als ik.
Ik mis storage town :(
Exclusive1! 29 november 2022 13:29
Als men Rebirth Island en Fortunes Keep in ere zou herstellen, dan weet ik zeker dat veel WZ2 spelers direct terug zouden stappen. Helaas lijkt dat niet te gebeuren… WZ2 staat qua looten en movement zo ver af van WZ1 helaas… niemand zit te wachten op een backpack loot systeem & slow movement in Rebirth Island en/of Fortunes Keep mocht dit als onderdeel van WZ2 worden uitgebracht…

[Reactie gewijzigd door Exclusive1! op 22 juli 2024 22:42]

Exitz @Exclusive1!29 november 2022 13:48
Dat is probleem ze weten maar al te goed waarom rebirth weg gelaten wordt.
Iedereen was dan gewoon rebirth aan spelen, dan kwam WZ 2 zeker niet van de grond.
Maar oude les leert mij dat gebruikers verplichten niet werkt.
Heb WZ 2 paar geprobeerd, maar het ligt mij gewoon niet spijtig, ze proberen er een PUBG van te maken.
Waarom? Dan speel je toch gewoon PUBG.
Maar goed het is wat het is, time to move on.
Verwijderd @Exitz29 november 2022 15:03
Ja mij hebben ze ook verloren
Ik ga Warzone 2 echt niet meer spelen, ik ga wel deze even proberen, maar ik speelde warzone 1 altijd vanwege de rebirth elke avond 2-3 uurtjes, dat is dus voorbij zonder rebirth.

Zo te merken is dus alleen battleroyale uit warzone 1 nog en dat vind ik te weinig actie, MW2 speel ik wel af en toe en dat wel leuk spel, beetje domination knallen, alleen vind het nadeel dat het niet competitief is. bijv team deathmatch ja leuk als je veel kills heb, maar een potje rebirth winnen vond ik toch een fijner gevoel geven.

Er is zoveel mis met warzone 2 en hopelijk komt er nog in een paar updates goed anders verliezen ze echt veel gebruikers
livePulse @Exclusive1!29 november 2022 14:43
Niet alleen backpack-systeem... wat te denken van de lootboxen? Het feit dat je x keer moet klikken om een keuze te maken en niet eens met 1 klik eruit kan zijn als je onder vuur wordt genomen... echt een fail! Evenals het niet kunnen bewaren van een modificatie van een wapen... de meest simpele dingen zitten er niet in.
SaintRick 29 november 2022 14:37
Sinds Verdansk weg is, spelen mijn vrienden en ik geen WZ meer. Nu WZ 2.0 uit is, vind iedereen het weer enorm leuk en spelen we weer actief. Ondertussen alweer een handjevol wins binnen geharkt. Vind het enorm fijn dat je ook zonder load-out een game kan winnen. De map is wel vrij groot, maakt de gameplay nog wat traag en de 'kinderziektes' zitten nog in de game. Ook mis ik Plunder, ondanks dat DMZ ook een leuke, relaxte alternatieve gamemode is om te spelen als je geen zin hebt in sweaty BR. WZ 2.0 voelt nog een beetje als een Beta, niet als een finished game. Desondanks is WZ 2.0 nog altijd leuker dan WZ.
!GN!T!ON @SaintRick29 november 2022 17:32
Bij onze vriendengroep hetzelfde, ook enorm leuk om met die prox chat steeds Nederlanders tegen te komen en beetje dom tegen elkaar l*llen :+ In trios ook al een andere NL squad gejoined om met 6 man het potje te winnen.

Ben het eens m.b.t. tot de grote van de map, volgens mij zouden ze het aantal spelers wel kunnen verhogen naar 175 of 200 per potje, ruimte zat op map nu. Weet alleen niet wat dat met server performance zou doen.
ovm 29 november 2022 18:44
Zo balen dat in Warzone 2.0 geen Plunder zit. Vond ik echt een leuke spelmodus.
marcanti 29 november 2022 14:21
Ik heb gister uit frustratie WZ 2.0 na een krap uurtje uitgezet. Dat is me in twee jaar WZ nooit gebeurd, al helemaal niet sinds Resurgence (Rebirth/Fortunes Keep) er was. Waar ik bij WZ redelijk sweaty was, kan ik er bij die nieuwe ECHT geen hout van. Na 20 potjes nog niet eens in die top10 gekomen volgens mij. Ook weinig tijd (en zin) meer om guns te gaan levelen en mijn speelstijl aan te passen.

ON: Terug naar Caldera is ook niet echt een optie voor mij, zonder Resurgence mode.
micnocom @marcanti29 november 2022 20:23
Ik heb laatst ipv Blackout (ja, voor Warzone idd) voor het eerst een paar Warzone 2 potjes gedaan met alleen maar floor loot en ben het eerste potje 8-ste en tweede potje 6de geworden.

Daarna nog wat slechte potjes, in de 20 en 30 (of nog slechter) en toen nog een keer 8ste plek. Met alle side quests kan je je in WZII best vermaken. En ik ben absoluut geen zweter maar een casual speler.

O en ook gewoon lekker wat kills gepakt door rond te rijden, vliegen en varen (moest zoveel mogelijk even proberen :) ) Dus geen gecamp.

Ik denk dat je tactisch wat dingen moet veranderen, je bent waarschijnlijk een speelwijze gewend en die moet een beetje ombuigen. Eerste tip die ik op youtube tegenkwam was minder rennen rond om je tegenstander maar downsight, slow-pace benaderen, uiteraard wel gewoon lekker die map door rennen.

En als je idd een beetje een sweaty speler ben moet je waarschijnlijk wennen aan het ontbreken van slide-cancellen en platen terwijl je rent.

Geef het nog een kans ;)
Exitz @marcanti29 november 2022 14:26
Ben blij dat niet alleen ben 8)7
livePulse @marcanti29 november 2022 14:49
Ik was juist bij de kleinere maps meer een sweat en niet bij de grotere maps, daar was ik meer een wandelend doelwit :D In Verdansk heb ik welgeteld 1 potje solo gewonnen, meer niet. Rebirth daarentegen... was meer mijn ding. Fortunes Keep ook wel. Nieuwe WZ ook nog geen potje gewonnen, wel paar keer top 3. Ach, het spelen vind ik leuker dan winnen, dat boeit me niet zo.
Verwijderd @marcanti29 november 2022 15:43
same,

en warzone 1 word dus zo te merken ook ruk, rebirth en fortunekeeps was zo chill, echt platgespeeld elke avond, nu weer tijd over voor mijn vrouw, ach ook wat
eggy13 29 november 2022 14:56
Het lijkt me heerlijk weer om Rebirth Island te spelen, maar als ze die nu toevoegen verlies je een aardige playerbase in WZ 2.0 denk, en op zich wil ik die nog wel verder spelen, maar dan moeten er eerst een hoop bugs verholpen worden. Op de Xbox Series crash ik nog echt heel vaak midden in een potje, en ook het loot systeem voelt nog niet helemaal af, omdat het niet correspondeert met de settings die ik ingesteld heb. Ik wacht nog op wat updates/bugfixes

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