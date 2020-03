Activision voegt solomodus toe aan Call of Duty: Warzone

Een week na de release heeft Call of Duty: Warzone een solomodus gekregen. Aanvankelijk had het spel met alleen een modus voor teams van drie spelers. Het maximale aantal van 150 spelers is bij de solomodus gelijk.

Activision en Infinity Ward maken de solomodus dinsdag beschikbaar in de battle-royalegame. Het is precies een week geleden dat het spel uitkwam. De game wist in korte tijd miljoenen spelers aan zich te binden, na drie dagen waren dat er vijftien miljoen. Recentere cijfers heeft Activision niet gegeven.

In de solomodus nemen maximaal 150 spelers het tegen elkaar op. Tot dusver werden spelers altijd ingedeeld in teams van drie en zodoende streden 50 teams tegen elkaar. Het was wel mogelijk om alleen te spelen door een leeg team te joinen, maar eenzame spelers moesten het dan wel opnemen tegen andere teams.

De spelregels zijn in de solomodus ongewijzigd. De cirkel wordt net als in de bestaande modus steeds kleiner en de laatste speler wint. Ook is de Gulag aanwezig, waarin spelers kunnen vechten om een respawn. Als spelers zo'n 1vs1-gevecht verliezen, liggen ze definitief uit het potje.