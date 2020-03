'Battle-royalemodus Call of Duty Warzone is free-to-play en heeft crossplay'

Call of Duty Warzone is een losstaande battle-royalegame die gratis gespeeld kan worden. Spelers hebben Call of Duty: Modern Warfare dus niet nodig. Dat blijkt uit een speelsessie die online is gezet door een YouTuber. Ook heeft het spel crossplay tussen pc en consoles.

YouTuber Chaos zette een video van elf minuten online met details over Warzone. De video is gemaakt tijdens een speelsessie bij ontwikkelaar Infinity Ward. De video is inmiddels verwijderd en had vermoedelijk nog niet online mogen komen. Reddit-gebruikers merkten de beelden op en op YouTube staat een kopie van de video, geuplaod door een ander kanaal.

Uit de video blijkt dat Warzone een losstaand spel is, dat gratis is te spelen. De vorige battle-royalemodus van de Call of Duty-serie, genaamd Black Ops, is alleen te spelen voor gamers die ook CoD: Black Ops 4 bezitten. Door de Warzone-modus gratis te maken, wil Activision vermoedelijk meer spelers aan zich binden om te concurreren met andere free-to-playgames zoals Fortnite en Apex Legends.

Uit de video blijkt dat de grote spelwereld bestaat uit een combinatie van bekende speelvelden uit de CoD-serie, waaronder Broadcast, Overgrown, Scrapyard en Terminal. Warzone-potjes kunnen tot 150 spelers bevatten en naast een solomodus is er de mogelijkheid om in teams van twee of drie personen te vechten. Volgens de YouTube-gebruiker krijgen spelers die CoD: Modern Warfare gekocht hebben speciale skins in de Warzone-game. Ook stelt hij dat de game mogelijk ondersteuning krijgt voor 200 spelers, maar dat zou nog niet bevestigd zijn.

De game lijkt ook methodes te krijgen om te respawnen. In Buy Stations op het speelveld kunnen teamleden een teamlid tot leven wekken door 4500 dollar aan in-gamegeld te betalen. Als spelers snel in een potje het loodje leggen, kunnen ze in soort nadoodse ervaring met andere 'dode' spelers vechten. De winnaar van zo'n Gulag-gevecht keert dan weer terug naar het primaire speelveld.

Wanneer Call of Duty Warzone officieel uitkomt is nog niet duidelijk, maar inmiddels is er naar verluidt een timer verschenen in het menu van het spel. Deze timer loopt op dinsdag 16.00 uur Nederlandse tijd af. Vermoedelijk zal de officiële bekendmaking dan volgen. Er verscheen in de afgelopen maanden al veel informatie over de battle-royalemodus. Het speelveld was via een omweg al te zien en een trailer hintte al naar de komst van Warzone. Een Twitter-account merkt op dat Twitch al advertenties toont voor de battle-royalegame.