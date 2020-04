Originele map en duomodus zijn vanaf 7 april permanent onderdeel Apex Legends

Battle-royale-game Apex Legends krijgt er permanent een duomodus bij op 7 april. Dan keert ook de originele map, King's Canyon, voorgoed terug naar de map-roulatie. Het level was al enige tijd buiten gebruik en de duomodus stak alleen her en der de kop op als tijdelijke feature.

Duo's kunnen zowel op Kings Canyon als World's Edge gespeeld worden, alsmede de originele spelmodus trio's. In de bekendmaking wordt niet gesproken over aanpassingen aan de map, de loot of andere zaken om ervoor te zorgen dat de game ook in duomodus goed gebalanceerd is. Dit is dus nog even afwachten.

Kings Canyon was het originele level van Apex Legends, dat ten tijde van de release, begin 2019, tot aan het begin van seizoen drie, in oktober 2019, in de game zat. Daarna werd het vervangen door World's Edge. Later deze maand hebben spelers dus voor het eerst permanent toegang tot twee verschillende maps.

Op 7 april begint er ook een ingame-evenement genaamd The Old Ways. Dat behelst een nest van prowlers in World's Edge, wat loot van een hoog niveau bevat. Andere teams concurreren echter ook voor die loot. Verder worden er nieuwe cosmetics geïntroduceerd, in de vorm van skins voor spelers en wapens. Tot slot wordt een nieuw stuk van het verhaal verteld in videovorm.