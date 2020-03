Call of Duty: Warzone heeft zes miljoen spelers na 24 uur

Call of Duty: Warzone heeft binnen 24 uur het aantal van zes miljoen spelers bereikt. Daarmee stijgt de populariteit van de gratis speelbare battle-royalegame veel sneller dan die van de Apex Legends en Fortnite in het begin.

Call of Duty: Warzone verscheen dinsdag en op Twitter meldt het Call of Duty-account het aantal spelers. Het is niet bekend hoeveel spelers al in het bezit waren van Modern Warfare en hoeveel mensen de gratis uitbreiding los hebben gedownload. Het spel is gratis beschikbaar voor de pc, de PlayStation 4 en de Xbox One.

Analist Daniel Ahmad vergelijkt de cijfers met de cijfers van Apex Legends en Fortnite toen die games net uitkwamen. Eerstgenoemde game had begin vorig jaar na een dag 2,5 miljoen spelers en na drie dagen tien miljoen spelers. Van Fortnite zijn geen details bekend van de eerste dag; na twee weken stond de teller op tien miljoen spelers.

Fortnite groeide uiteindelijk uit tot een spelersaantal van meer dan tweehonderd miljoen, door de toevoeging van mobiele versies. Call of Duty: Warzone zal zo'n mobiele variant vermoedelijk niet krijgen, want er is al een mobiele Call of Duty-game met battle-royalemodus. De Adroid-versie daarvan alleen al is al meer dan 50 miljoen keer geïnstalleerd.