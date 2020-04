Infinity Ward zet CoD-spelers bij elkaar die van cheaten worden verdacht

Ontwikkelaar Infinity Ward heeft nieuwe maatregelen tegen cheaters in Call of Duty: Modern Warfare en het battle-royaleonderdeel Warzone aangekondigd. Spelers die verdacht worden van valsspelen via cheats worden aan elkaar gekoppeld en dus in feite in een aparte lobby geplaatst.

Infinity Ward meldt dat het systeem voor de matchmaking in de multiplayer van Call of Duty: Modern Warfare en Warzone deze week een update krijgt waarmee verdachte spelers aan elkaar worden gekoppeld. Dat betekent in essentie de introductie van rondes waarin alleen cheaters zitten, of in ieder geval spelers die daarvan verdacht worden.

De ontwikkelaar zegt niet hoe het wil voorkomen dat gerapporteerde spelers die geen cheats gebruiken toch onverhoopt in deze aparte queues belanden. Daar bestaan zorgen over, omdat het verschil tussen een speler met cheats en een goed presterende speler niet altijd even duidelijk is.

De maker van het spel zegt verder dat het meer geld heeft gestoken in de technologie van de backend en in teams die de integriteit moeten handhaven. Ook krijgen spelers die een andere speler hebben gerapporteerd nu een bevestiging als er daadwerkelijk een ban wordt uitgedeeld. Verder komt er binnenkort een functie voor de killcam en de toeschouwermodi om spelers te rapporteren.

Met name het battle-royaleonderdeel Warzone is berucht om de aanwezigheid van cheaters. Daarbij wordt vooral naar pc-spelers gewezen, waardoor consolespelers de crossplay-optie nogal eens uitschakelen om te voorkomen dat ze in rondes met pc-spelers terecht komen. Begin deze maand maakte Infinity Ward bekend dat het meer dan 50.000 spelers een ban heeft gegeven en halverwege deze maand lag dat aantal volgens de ontwikkelaar al boven de 70.000.