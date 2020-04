WarnerMedia brengt streamingdienst HBO Max op 27 mei uit in VS

Het Amerikaanse WarnerMedia, onderdeel van provider AT&T en het voormalige Time Warner, maakt zijn eerder aangekondigde streamingdienst HBO Max op 27 mei beschikbaar in de Verenigde Staten.

WarnerMedia meldt dat het aanbod bestaat uit de gehele catalogus van betaalzender HBO, allerlei titels van Warner Bros en New Line. Ook zullen er producties uitkomen die exclusief voor de nieuwe streamingdienst worden gemaakt. Onder meer House of the Dragon zal zo'n eigen serie worden; dit wordt een prequel van Game of Thrones die gebaseerd is op de boekenserie Fire & Blood van George R.R. Martin.

AT&T meldt dat gebruikers met HBO Max zo'n zevenhonderd films kunnen bekijken, waaronder titels als Crazy Rich Asians, A Star is Born, Aquaman, en Joker. Andere titels die beschikbaar zijn komen ook rechtstreeks uit de catalogus van Warner Bros. Het gaat dan bijvoorbeeld om The Matrix, The Lord of the Rings en alle superheldenfilms van DC. Verder zal er content te vinden zijn van onder meer CNN en Cartoon Network en zijn er Looney Tunes-tekenfilms beschikbaar.

De komst van HBO Max werd in oktober vorig jaar al aangekondigd en toen zei AT&T dat de dienst in 2021 ook in Europa moet verschijnen. Meer informatie is daarover nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk wat de kwaliteit van de HBO Max-streams is en in hoeverre er content beschikbaar is in 4k en met ondersteuning voor hdr. AT&T-klanten kunnen gratis toegang tot de dienst krijgen, maar anderen moeten er 15 dollar per maand voor neerleggen.