HBO Max komt dit jaar niet naar België en Nederland

Nederland en België zitten niet bij de eerste lichting landen waar HBO Max dit jaar nog van start gaat. De streamingdienst verschijnt eerst in Scandinavië en Spanje. In 2022 zijn er extra introducties gepland, mogelijk komt de dienst dan wel naar de Benelux.

HBO Max komt op 26 oktober naar Europa en zal dan in Andorra, Denemarken, Finland, Noorwegen, Spanje en Zweden beschikbaar zijn. Volgend jaar komen er sowieso veertien voornamelijk Centraal-Europese landen bij. WarnerMedia wil de dienst in 2022 naar meer landen brengen dan die veertien landen, maar geeft nog niet aan welke landen dit zullen zijn. Onder die veertien landen vallen Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Hongarije, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slowakije en Slovenië.

WarnerMedia maakte eind 2020 bekend HBO Max in de tweede helft van 2021 naar Europa te willen brengen. Het hoofd van HBO Max Global Andy Forssell zei toen dat de dienst eind 2021 'erg actief' zou zijn in Europa. Forssell gaf toen echter niet aan om hoeveel landen het zou gaan. Nu blijkt dat het om zes landen gaat. Uiteindelijk moet HBO Max in 190 landen wereldwijd beschikbaar zijn.

Met de streamingdienst kunnen abonnees films en tv-series kijken van onder meer Warner Bros., HBO, DC en Cartoon Network. HBO spreekt ook over lokale producties. Hoeveel de streamingdienst moet gaan kosten, is nog niet bekend. In de VS kost een abonnement vijftien dollar per maand, of tien dollar per maand inclusief advertenties. Volgende maand moet hier meer bekend over worden. WarnerMedia wil HBO Max fors uitbreiden, naast Europa spreekt het bedrijf over Latijns-Amerika en de Caraïben. HBO Max werd in mei 2020 in de Verenigde Staten geïntroduceerd.