Scifi-serie Babylon 5 krijgt een reboot

De sciencefiction-serie Babylon 5 wordt gereboot met de oorspronkelijke bedenker aan het roer. De show werd in de jaren negentig een grote hit, maar mede door problemen met productiebedrijf Warner Bros. leek het er lange tijd op dat er geen reboot zou komen.

Warner Bros. noemt de nieuwe show richting The Verge een 'van de grond opgebouwde reboot' waarin John Sheridan wordt toegewezen aan het ruimtestation Babylon 5, een centrum voor handelaars, smokkelaars, ontdekkers en diplomaten, tijdens een rumoerige periode waarin de kans op een intergalactische oorlog om de hoek ligt. Op een gegeven moment barst er een strijd uit met een geavanceerde beschaving en moeten de bemanningsleden van Babylon 5 het menselijk ras van de ondergang redden.

In Amerika moet de serie op het televisienetwerk The CW te zien zijn. Die wordt in Europa niet officieel uitgezonden, dus waar en of wij de serie kunnen zien, is nog afwachten. Ook is nog niet bekend wanneer de serie in Amerika verschijnt, maar de maker van de show, J. Michael Straczynski, zegt momenteel bezig te zijn met het schrijven van de pilot.

Uniek aan de oorspronkelijke serie was dat er cgi werd gebruikt voor de ruimteschepen en personage, iets dat in die tijd een zeldzaamheid was, al helemaal in tv-series. Ook dat alle vijf seizoenen al van tevoren waren gepland onderscheidde de serie van de rest. In die tijd werd het plot in shows per seizoen bepaald, maar de looptijd van Babylon 5 moest vanaf dag een al vijf jaar duren. Of de reboot op dezelfde manier is opgebouwd, wordt in de aankondiging niet benoemd.

Straczynski wilde jaren geleden al meer doen met de franchise, maar volgens hem wilde Warner Bros. lange tijd niets met de serie te maken hebben. De zender waar de oorspronkelijke serie op uitgezonden werd, PTEN, werd gerund door twee bedrijven: Warner Bros. en Chris-Craft Industries. Beide bedrijven begonnen gedurende de looptijd van Babylon 5 echter ook een eigen zender en werden zo elkaars directe concurrenten.

Op een gegeven moment besloten de bedrijven samen geen nieuwe series meer te maken en bestond PTEN een tijdje alleen nog om de lopende series af te maken, waaronder ook Babylon 5. Kennelijk koesterden de topmannen van Warner Bros. al die jaren wrok jegens de series van PTEN, maar is nu dan toch besloten om dat los te laten.