J.J. Abrams: script voor Portal-film wordt nu geschreven

Na een lange stilte leek het alsof de Portal-film er niet meer aan zat te komen, maar het tegendeel blijkt waar te zijn. Filmproducent J.J. Abrams zegt namelijk dat de film nog steeds in actieve ontwikkeling is. Wanneer de film zal verschijnen, blijft echter onbekend.

Abrams zegt tegen IGN dat het script voor de film nu wordt geschreven. De producent zegt niet welke schrijvers er aan het script werken, alleen dat het bij Warner Bros. wordt gemaakt. "We zijn echt enthousiast over de richting die het script nu neemt, dus het voelt alsof het project eindelijk aan het lopen is", zegt Abrams.

De filmmaker zegt verder dat de Portal-wereld een 'enorme potentie' heeft, deels omdat het narratief van de spellen 'zo beperkt is'. Verdere details, zoals wie de film gaat regisseren of wanneer de film moet verschijnen, worden in het artikel niet genoemd.

Gabe Newell en Abrams maakten ruim acht jaar geleden samen bekend plannen voor Portal- en Half-Life-films te onderzoeken. De gesprekken over die Portal-film lopen dus nog. De plannen voor een Half-Life-film zijn echter in de ijskast gezet. "Daar zijn we nu niet actief mee bezig", zegt Abrams.

Portal is een puzzelgame van Valve, waarin spelers in de rol van Chell kruipen. Chell is opgesloten in een verlaten onderzoekscentrum en moet gewapend met een portaalwapen zien te ontsnappen. In de serie zijn twee games verschenen, het eerste deel in 2007. Portal 2 verscheen vier jaar later. Mogelijk werkt Valve nu aan een opvolger in deze serie.