Valve komt met nieuwe Portal-content in vorm van Steam Deck-tutorial

Valve komt met nieuwe Portal-content naar aanleiding van de release van de Steam Deck. Aperture Desk Job is een interactieve tutorial die uitlegt hoe de Steam Deck werkt. Het speelt zich af in het Portal-universum en de 'game' is ook door Valve ontwikkeld.

Op de Steam-pagina voor Aperture Desk Job is ook te zien dat dezelfde humoristische toon als in eerdere Portal-games aanwezig is in deze titel. In tegenstelling tot Aperture Hand Lab is dit een product van Valve zelf, wat ook wellicht betekent dat Portal-schrijvers Jay Pinkerton en Eric Wolpaw de teksten voor deze titel hebben geschreven. Valve benadrukt dat dit niet Portal 3 is.

Aperture Desk Job moet spelers de verschillende functies die de Steam Deck biedt, laten zien. Toch zal de titel ook beschikbaar zijn voor Windows en kunnen gebruikers hem uitproberen met een controller. Dat geldt straks ook voor SteamOS 3; Valve gaat die tegelijk met de Steam Deck vrijgeven. Die zou dus al beschikbaar moeten zijn, maar de downloadpagina serveert nu nog versie 2 van SteamOS.

Portal en Portal 2 zijn first-person-puzzelgames die zich afspelen in hetzelfde universum als Half-Life. Het bedrijf achter de testfaciliteiten in Portal, Aperture Science, is een concurrent van Black Mesa. Verwijzingen naar Aperture Science zijn te vinden aan het eind van Half-Life 2: Episode 2 en Aperture-directeur Cave Johnson spreekt over Black Mesa in Portal 2. Over hoe de twee gameseries in elkaar passen, is bijvoorbeeld meer te vinden op de tijdlijn van de Half-Life Wiki.