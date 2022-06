Teardown toont dat onderdelen Samsung Galaxy S22 onderling uitwisselbaar zijn

Een teardown van de Australische reparateur Hugh Jeffries laat zien dat de onderdelen van een Samsung Galaxy S22 onderling uitwisselbaar zijn. Dat is bij iPhones al jaren niet meer het geval. De accu van de S22 zit nog altijd stevig vastgelijmd.

Jeffries doet de teardown steevast met twee exemplaren van een nieuwe telefoon, zodat hij onderdelen onderling kan uitwisselen om te zien of dat problemen oplevert. Hij wisselde de pcb's van twee exemplaren van de S22 om. Alle functies bleven werken, inclusief de vingerafdrukscanner en de camera's. De omwisseltruc laat zien of fabrikanten onderdelen cryptografisch hebben verbonden, zoals Apple doet met onder meer het scherm, Touch ID of Face ID en vorig jaar tijdelijk ook met de camera's. Als dat zo is, bemoeilijkt dat reparaties.

Ook na het ontgrendelen van de bootloader bleven alle onderdelen werken, op sommige softwarefuncties na. Zo werkt Beveiligde Map niet meer. De camera's blijven wel functioneren. Dat bleek bij de Galaxy Z Fold 3 vorig jaar niet zo te zijn.

Wel werd duidelijk dat Samsung de accu van de S22 weer stevig heeft vastgelijmd. Dat bleek ook al tijdens een eerdere teardown. Door het gebruik van een grote hoeveelheid lijm is het voor gebruikers thuis lastig om op een veilige manier de accu los te halen, wat thuisreparaties bemoeilijkt.