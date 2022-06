Camera van iPhone 12 lijkt gekoppeld te zijn aan specifieke telefoon

De onlangs geïntroduceerde iPhone 12 lijkt een camera te hebben die uniek is voor het specifieke toestel. YouTuber Hugh Jeffreys probeerde de camera te vervangen, maar kreeg die daarna niet meer aan de praat.

Jeffreys haalde in een video twee nieuwe iPhones uit elkaar en verwisselde daarvan de moederborden. Jeffreys zag bij het starten verschillende foutmeldingen over bijvoorbeeld het gebruik van FaceID en de accu. Dat is niet nieuw, het bedrijf doet dat sinds vorig jaar als een niet-gecertificeerde reparateur een nieuwe accu in een iPhone plaatst. Wel zag Jeffreys dat op de iPhone 12 ook de camera niet meer goed werkt als er aan de telefoon gesleuteld wordt.

In zijn teardown is te zien dat Jeffreys de camera wel kan starten, maar dat die ook veel vastloopt. De viewfinder reageert bijvoorbeeld niet meer nadat een gebruiker inzoomt en weer uitzoomt. Ook loopt de camera vast in Portretmodus als de gebruiker tussen de voor- en achtercamera wisselt, en kunnen er geen panoramabeelden worden gemaakt.

Het probleem komt voor op de beide telefoons waarop Jeffreys het moederbord veranderde. Ook na een softwarereset werkten de camera's niet goed. Jeffreys verwisselde later zelfs alle onderdelen uit de telefoon, waaronder de cameralens zelf. De problemen werden weer opgelost nadat Jeffreys de moederborden terugzette in hun originele telefoon. Het is niet bekend waar het probleem precies door ontstaat, maar Jeffreys speculeert zelf dat de camera via een serienummer is gekoppeld aan een specifieke telefoon, net zoals de display en de accu.

Tweakers heeft woensdag een review van de iPhone 12 en 12 Pro gepubliceerd.