Teardown toont dat Apple componenten kleiner heeft gemaakt in iPhone 12 mini

Een teardown van iFixit van de iPhone 12 mini toont dat Apple in de telefoon naast een kleinere accu ook een kleinere luidspreker en trilmotor heeft gezet dan in de grotere varianten van de iPhone 12. De telefoon kwam onlangs uit.

Reparatiesite iFixit schrijft dat naast de kleinere componenten veel onderdelen opnieuw zijn ontworpen voor de kleinere smartphone. Zo is een van de connectors van de camera fors kleiner, is er een schermaansluiting verdwenen en is de behuizing voor de frontcamera en Face ID compacter.

Dat de accu kleiner is, was al bekend. De telefoon heeft een accucapaciteit van 2227mAh, ongeveer de helft van die van een gemiddelde smartphone. Daarnaast is de Taptic Engine, de naam die Apple geeft aan zijn trilmotor, fors kleiner dan in de andere iPhone 12-modellen. De grotere iPhone 12's hebben op hun beurt weer een kleinere trilmotor dan hun voorgangers. Ook de luidspreker aan de onderkant is kleiner bij de iPhone 12 mini.

Daarnaast bleek er bij de teardown van de grotere iPhone 12 al wat ruimte over te zijn. Volgens iFixit had daar een 3,5mm-jack onderin gepast, terwijl bovenin een stuk plastic zat op de plek waar de Pro-versie zijn derde camera heeft. De koppeling tussen pcb en camera die grotere iPhone 12's hebben, lijkt de mini-versie niet te hebben.

De reparatiesite heeft een Amerikaans en Europees model van de kleine smartphone opengemaakt. Daar zitten enkele verschillen in; zo heeft het Amerikaanse model mmWave-antennes voor supersnel 5G op hoge frequenties met beperkt bereik. Ook heeft het pcb wat andere chips voor verwerking van die signalen en zitten er tussen de frontcamera's vier zwarte puntjes, waarvan iFixit geen idee heeft waar ze voor zijn. Tweakers publiceerde vorige week een review van de iPhone 12 mini.