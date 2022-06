De iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max maken Apples smartphoneline-up voor 2020 compleet. Onlangs bespraken we al de iPhone 12 en 12 Pro, die de fabrikant uit Cupertino als eerste uitbracht. Dat waren prima smartphones met een fraai nieuw design, maar de 12 mini en 12 Pro Max zijn eigenlijk wel de interessantste opties van het viertal. De uitersten in de line-up hebben aansprekende kenmerken, niet alleen als het gaat om de prijs, maar ook qua formaat en andere eigenschappen.

Om met de iPhone 12 mini te beginnen: fans van kleine smartphones moesten de afgelopen jaren met lede ogen aanzien hoe het gemiddelde toestel steeds weer groter, dikker en zwaarder werd. Zelfs Apple, dat traditioneel vrij compacte smartphones produceert, had geen écht klein model meer in het assortiment. In 2020 komt daar met de iPhone 12 mini verandering in. Goed, hij is iets groter dan de originele SE uit 2016, de kleinste iPhone die op dit moment nog wordt ondersteund. Maar afgezet tegen het huidige aanbod in de smartphonemarkt heeft de iPhone 12 mini unieke afmetingen. Met een startprijs van 809 euro is de iPhone 12 mini bovendien het goedkoopste model binnen de iPhone 12-serie.

Topmodel iPhone 12 Pro Max is juist het grootste toestel dat Apple ooit heeft gepresenteerd, met een oledscherm dat een diagonaal van 6,7 inch heeft. Het design oogt gelijk aan dat van de iPhone 12 Pro die we eerder bespraken, maar als je goed kijkt is het camera-eiland aan de achterkant een stuk groter. De 12 Pro Max heeft als enige in de serie een nieuwe, grotere sensor voor de primaire camera en een telecamera met meer vergroting. Hoewel de prijs ten opzichte van vorig jaar niet is gestegen, blijft de 1259 euro die je minimaal voor Apples topmodel moet neerleggen natuurlijk veel geld. Voor wie zijn de uitersten in de nieuwe line-up interessant?