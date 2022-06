Gerucht: Apple test Face ID-sensor die werkt met mondkapjes voor iPhone 13

Apple test mogelijk verbeterde Face ID-hardware voor de komende iPhone 13. Met die sensoren zou de gezichtherkenningsfunctie onder andere moeten werken wanneer gebruikers mondkapjes dragen of een beslagen bril op hebben.

Jon Prosser van FrontPageTech schrijft dat Apple de sensoren test in een soort prototypehoesje voor de iPhone 12, waarin de verbeterde Face ID-array zit verwerkt. Hij benadrukt daarbij dat dit hoesje alleen is ontwikkeld voor interne testdoeleinden. De hardware die gebruikt wordt bij deze tests, zou overeenkomen met de Face ID-sensoren in de aanstaande iPhone 13.

Apple-medewerkers worden volgens Prosser gevraagd om de vernieuwde Face ID-hardware uit te proberen. Medewerkers moeten Face ID volgens de analist instellen zonder een mondkapje op, om de gezichtherkenningsfunctie vervolgens te testen met 'obstructies' als mondkapjes en beslagen brillen. Het is dus niet zo dat gebruikers Face ID moeten instellen met een mondkapje op om dit te laten werken.

Momenteel werkt Face ID nog niet met mondkapjes op. Apple bracht eerder al wel een feature uit waarmee gebruikers Face ID kunnen uitschakelen wanneer ze een mondkapje dragen. Ook kunnen iPhone-gebruikers hun toestel sinds iOS 14.5 ontgrendelen via een Apple Watch. In de iPhone 13 zouden deze work-arounds mogelijk dus niet meer nodig zijn, als de nieuwe Face ID-hardware inderdaad in dat toestel wordt verwerkt. De iPhone 13 wordt naar verwachting in september uitgebracht.