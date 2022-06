Lord of the Rings-smartphonegame Rise to War komt in september uit

Ontwikkelaar NetEase games brengt 23 september een mobiele Lord of the Rings-game uit voor Android- en iOS-smartphones. Het spel verschijnt op die datum in Europa, de VS, Oceanië en Zuid-Oost Azië.

Gebruikers kunnen zich sinds woensdag vooraf registreren voor Lord of the Rings: Rise to War. Wanneer spelers dat doen, kunnen ze alvast de factie uitkiezen waarmee ze de game willen spelen, zoals Gondor, Rohan of Isengard. De game speelt zich af tijdens de Third Age, net als de filmtrilogie.

In het mobiele strategiespel kunnen gamers een leger samenstellen, een settlement opbouwen en hun territorium in Middle-Earth uitbreiden. De game moet verschillende bekende personages bevatten, zoals Aragorn en Elrond. Ontwikkelaar NetEase schreef bij de oorspronkelijke aankondiging in juni dat de game 'volledig getrouw' is aan de lore van de franchise. NetEase is de studio die ook met Blizzard werkt aan de smartphonegame Diablo: Immortal.