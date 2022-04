Daedalic toont eerste beelden van The Lord of the Rings: Gollum

Daedalic Entertainment heeft een sneak peek gepubliceerd van The Lord of the Rings: Gollum, die in 2022 moet verschijnen. Het gaat om een stealthgame waarin de speler in bepaalde delen kan kiezen om Gollum of Smeagol te spelen.

In de minder dan een halve minuut durende teaser toont de Duitse ontwikkelaar hoe Gollum door de krochten van Barad-dûr sluipt en daarbij vijanden probeert te ontwijken en opgejaagd wordt door spinnen. Hij kruipt op handen en voeten en klimt langs hoge randen om ongezien te blijven.

Volgens Eurogamer, dat een blik op de pre-alpha-versie van het spel kreeg, is Gollum niet veel waard in gevechten, maar kan hij wel tegenstanders van achteren besluipen om ze uit te schakelen, zij het dat dit met lawaai gepaard gaat. Afhankelijk van situaties kunnen spelers kiezen of ze als de wat gemene en bedrieglijke Gollum of de angstige en meegaande Smeagol reageren om te ontsnappen.

Bij de aankondiging in 2019 maakte de ontwikkelaar tegen Den of Geek bekend dat het verhaal draait om de belevenissen van Gollum ten tijde van wat beschreven is in de boeken van Tolkien, maar dat het spel gaten in zijn verhaallijn opvult. The Lord of the Rings: Gollum verschijnt in het derde kwartaal van 2022 voor pc, Xbox, PlayStation en Nintendo Switch.