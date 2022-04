WSJ: Discord praat alleen met Microsoft voor overname van 10 miljard dollar

Discord onderhandelt exclusief met Microsoft over een eventuele overname, claimt de Wall Street Journal. Het overnamebedrag waar ze over onderhandelen zou op minimaal 10 miljard dollar liggen en volgende maand zou er een akkoord kunnen volgen.

De krant spreekt op basis van informatie van bronnen die bekend zijn met de gesprekken van 'gevorderde onderhandelingen' voor een overnamebedrag van 10 miljard dollar of meer. Als de overnamegesprekken niet stuklopen, zou volgende maand een akkoord kunnen volgen, zo classificeert de krant de status van de onderhandelingen.

Eerder deze week verschenen berichten in de media dat Discord meerdere partijen, waaronder Microsoft, had benaderd voor een eventuele overname, maar dat het bedrijf mogelijk ook naar de beurs wilde. Amazon en Epic Games hadden ook interesse getoond, claimde Bloomberg.

Microsoft was vorig jaar in de race om TikTok over te nemen, al dan niet deels, maar die gesprekken liepen op niets uit. Met de huidige onderhandelingen toont Microsoft opnieuw interesse in de overname van een grote dienst voor sociale media. Discord werd populair als chatdienst voor gamers, maar probeerde daarna een groter publiek aan te spreken.