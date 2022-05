Gerucht: Microsoft wil spraakbedrijf Nuance overnemen voor 16 miljard dollar

Microsoft zou interesse hebben om spraaktechnologiebedrijf Nuance over te nemen, zegt financieel persbureau Bloomberg. Het softwarebedrijf zou 16 miljard dollar willen betalen en dat zou het de op een na grootste overname door Microsoft tot nu toe maken.

De deal zou deze week al aangekondigd kunnen worden, zegt Bloomberg. Het is echter nog niet zeker of de overname door zal gaan. De gesprekken kunnen ook nog afgebroken worden, zegt het financieel persbureau. De deal zou de waarde van Nuance schatten op 16 miljard dollar. Daarmee zou het de op een na grootste overname van Microsoft tot nu toe worden. De grootste is LinkedIn, waarvoor Microsoft in 2016 26 miljard dollar betaalde.

Nuance Communications maakt software op het gebied van spraakbesturing en heeft momenteel rond 6500 medewerkers en is een beursgenoteerd bedrijf met een marktwaarde van rond 12 miljard dollar. Nuance is onder meer bekend van de spraakherkenning achter Apples digitale assistent Siri, maar richt zich vooral op zakelijke toepassingen van spraak en AI. Het bedrijf bestaat al bijna dertig jaar. Beide bedrijven hebben nog niet gereageerd.