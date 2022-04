Walmart wil samen met Microsoft TikTok in de VS overnemen

De Amerikaanse supermarktketen Walmart bevestigt samen met Microsoft TikTok over te willen nemen in de Verenigde Staten. De overname is mogelijk onderdeel van Walmarts poging om een concurrerend aanbod voor Amazon Prime op te zetten.

Als Walmart en Microsoft samen TikTok van ByteDance in de Verenigde Staten overnemen, zou dat de zorgen van de Amerikaanse autoriteiten wegnemen, meldt Walmart in een verklaring aan CNBC. Het is de supermarktketen om de integratie van e-commerce en advertenties in TikTok te doen, blijkt uit de verklaring.

Walmart denkt met TikTok een kanaal richting klanten te verkrijgen, zijn marktplaats uit te kunnen breiden en advertenties te kunnen bieden. CNBC legt de link met Walmarts pogingen om Amazon te beconcurreren. Dat moet onder andere met een Walmart+-abonnement als tegenhanger voor Amazon Prime gebeuren.

ByteDance zou dicht bij een overeenkomst voor een overname van TikTok in de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland zijn. Ook Oracle en Twitter zouden interesse hebben getoond voor een overname. De Amerikaanse president wil TikTok in de VS verbieden omdat de app een Chinese eigenaar heeft en er zorgen over de veiligheid zijn. De app heeft honderden miljoenen gebruikers.