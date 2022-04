Valve test filter tegen schelden en vloeken in chats

Valve heeft een nieuw experiment aan Steam Labs toegevoegd: Steam Text & Chat Filtering. Hiermee kunnen gebruikers instellen dat Steam scheldwoorden en ander ongewenst taalgebruik filtert uit chats.

De filterfunctie verwijdert standaard de meestgebruikte scheldwoorden die spelers op Steam gebruiken. Gebruikers kunnen instellen of ze vloeken, beledigingen, beide of geen van beide willen filteren. Ze kunnen daarnaast zelf woorden invoeren die Steam Text & Chat Filtering uit chats moet verwijderen. Bovendien is er een optie om chats van vrienden ongemoeid te laten.

Het gaat om een uitbreiding van het systeem dat Valve al gebruikt voor chats in zijn games zoals CS:GO, Destiny 2 en Dota 2. Wie zich aanmeldt voor de bèta activeert de filterfunctie voor andere games op Steam Chat via de client, de mobiele app en de website. Ontwikkelaars moeten hier ondersteuning voor inbouwen. In de toekomst gaat Valve de instellingen mogelijk op meer user-generated content toepassen, meldt het bedrijf.

De filteroptie haalt standaard niet alle ongewenste scheldwoorden weg, volgens de ontwikkelaars, maar als gebruikers woorden aan hun persoonlijke lijst toevoegen, helpt hen dat ook de functie voor iedereen te verbeteren, waarschijnlijk omdat de meest ingevoerde woorden dan aan de standaardlijst toegevoegd worden.

Valve meldt in feite twee lijsten te hanteren: een voor de meestgebruikte vloekwoorden en een voor racistische en religieuze beledigingen. Het gaat daarbij om Engelse woorden. Door vijf scheldwoorden of varianten daarvan te filteren, zou 75 procent van het ongewenste schelden uit chats geweerd kunnen worden, aldus het bedrijf, waarbij meer dan de helft al uit fuck of varianten daarop zou bestaan. Valve meldt verder dat de filterfunctie op termijn naar alle Steam-gebruikers komt, maar benadrukt dat spelers die dit niet willen deze uit kunnen schakelen.